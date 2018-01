1 CONDIVISI Condividi Tweet

Aspettando la nuova edizione del Festival della Canzone italiana – al link le ultime news sul trio di presentatori Favino, Hunziker e Baglioni – arriva anche un curioso commento di Piero Angela su Sanremo. A quanto pare, il divulgatore ‘senior’ non è tra il pubblico della kermesse. Ed il motivo è presto detto…

Piero Angela su Sanremo: “Non l’ho mai visto, ecco perché”

“Non ho mai visto il Festival di Sanremo per una ragione precisa – confessa, durante un’ospitata a Domenica In il 14 gennaio 2019 – Da pianista, jazzista in particolare, non vedo di buon occhio il mondo della canzone“. Un grande ed eloquente sorriso, e poi continua: “L’unica volta che sono andato a Sanremo è stato in compagnia di Rita Levi Montalcini: presentavamo una iniziativa per raccogliere fondi contro la sla.”

Da allora, a quanto pare, non c’è stato più nessun interesse né nessun commento di Piero Angela su Sanremo e i festival musicali di questo tipo. Dopo questa breve incursione, Cristina Parodi ha poi voluto domandargli della sua splendida famiglia – di cui da poco abbiamo visto i suoi nipoti, ovvero i figli di Alberto Angela, Riccardo e Edoardo.

Le dichiarazioni di Piero su Alberto: “Ha superato il maestro”

“Due splendidi figli: Alberto, che ha raccolto il testimone, sta facendo un ottimo lavoro. Si può dire che l’allievo ha superato il maestro?” – domanda la presentatrice, alludendo anche allo straordinario successo de ‘Le Meraviglie’. La risposta del divulgatore e giornalista scientifico è piena di orgoglio paterno e…ironia: “Oramai sono conosciuto solo in quanto padre di Alberto”, risponde orgoglioso Piero Angela.”

Sul finale, un bel messaggio per tutti coloro che compongono il suo fanclub: “Vi ringrazio, ho molta invidia dei giovani: per il mondo che vedranno, per tutto quello che di bello e di brutto vivranno. Vorrei tanto sapere cosa succederà vorrei nel 2080. Spero racconteranno che mondo avremo“