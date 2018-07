25 CONDIVISI Condividi Tweet

La puntata che Piero Angela ha dedicato a SuperQuark sui vaccini, andata in onda su Rai 1 mercoledì 25 luglio, ha scatenato polemiche. Il giornalista ha infatti affrontato un tema caldo che non ha mancato di dividere il pubblico. Nel corso della serata, il divulgatore scientifico della tv ha esplorato un passato inquietante, immaginando come sarebbe oggi il mondo senza vaccini. “Si è discusso molto negli ultimi tempi – ha detto introducendo il servizio – ma probabilmente non è ben chiaro cosa ha voluto dire uscire da un mondo in cui certe malattie si diffondevano rapidamente e facevano vere e proprie stragi”.

Piero Angela, SuperQuark sui vaccini: pro e contro

Sui social, il fronte No-Vax si è subito scatenato, parlando di “frottole a cielo aperto” e “ottusità dogmatiche”. “Stasera a SuperQuark ancora bugie. Questa volta sui vaccini”, si legge su Facebook. E ancora: “SuperQuark poco fa propagandava i vaccini. Come pochi minuti di cazzate mostruose seminano il panico distruggendo la verità”. Le accuse che gli sono state rivolte sono di vario tipo. Piero Angela è un massone (il padre Carlo era Maestro Venerabile della Loggia Propaganda all’Oriente di Torino), è pagato da Big Pharma (le multinazionali del farmaco), nasconde la correlazione tra vaccino ed autismo, è fondatore e presidente del CICAP (l’associazione per il controllo sulle pseudoscienze che nega l’esistenza di qualsiasi tipo di fenomeno più o meno paranormale).

Piero Angela, SuperQuark accusato dai No-Vax

Dal canto suo, Piero Angela non si è scomposto più di tanto. Come ha dichiarato il paleopatologo Francesco Maria Galassi, intervistato durante il programma, “scegliere oggi di non vaccinarsi è qualcosa di totalmente impensabile ed incomprensibile. I vaccini sono farmaci efficaci e più sicuri del contrarre la malattia”. La puntata di SuperQuark, che ha sfiorato i 2 milioni e 500 mila spettatori e con il 14,9% di share ha vinto la prima serata, è disponibile su RaiPlay.