0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pietro Taricone 7 anni dopo la morte è ancora nel cuore di tantissimi fan. Esploso con il Grande Fratello, un carattere da istrione e leader, il “guerriero” se ne andava la notte del 29 giugno 2010, a soli 35 anni. Precipitato al suolo durante un lancio in paracadute, la sua passione. Aveva da poco abbracciato la carriera d’attore, dopo essere diventato uno dei grandi protagonisti del panorama televisivo dei Duemila.

Era stato proprio il suo sorprendente rinnovamento professionale a renderlo una sorta di icona pop. In memoria del compagno, Kasia Smutniak ha fondato una onlus che sviluppa e sostiene progetti mirati a offrire educazione all’infanzia disagiata. All’epoca dei fatti la figlia Sophie aveva appena 6 anni. Oggi la bambina è diventata grande: il 4 settembre spegnerà 13 candeline.

Macho, eroico e filosofo, Taricone era pronto a sfondare sul set. Prima una piccola parte in Ricordati di me di Gabriele Muccino. Poi Distretto di Polizia, La nuova Squadra, Codice rosso con Alessandro Gassman e tante altro. Poco prima della morte, aveva girato la mini-serie Baciati dall’amore, trasmessa (postuma) su Canale 5 nel 2011. Dopo la scomparsa, il compianto Tommaso Labranca gli ha anche dedicato un libro, Taricone la vita che desideri. Sogni, pensieri e giorni da guerriero.

Pietro Taricone 7 anni dopo la morte: il ricordo social

A ricordare Pietro sui social ci ha pensato soprattutto Cristina Plevani, la vincitrice del primo Grande Fratello. “Il silenzio per me è il miglior rispetto”, ha scritto su Instagram. “Ma oggi, ricorrenza triste, mi compare questa fotografia su Facebook grazie Lorenzo Battistello e Maria Antonietta Tilloca. Ricordo la serata in cui fu scattata. Era passato un anno o due dalla nostra esperienza e avevamo deciso di vederci per una cena, a Roma, lontano da tutto e da tutti”.

Il messaggio di Cristina

“Niente media, niente curiosi, niente gossip, niente clamore”, ha proseguito. “Solo una cena tra amici. Purtroppo Rocco, Salvo e Francesca non avevo potuto essere presenti. Ricordo il ritorno in albergo sulla Smart di Pietro: io, Lorenzo e Pietro. Quante risate. Che ricordi”.

“La mia mente ha rimosso molto di quel periodo. Non so perché. Forse gli avvenimenti dopo sono stati troppi e hanno seppellito quel periodo in angoli remoti della mia mente. Il clamore e la competizione ci avevano separati, gli anni sono passati e forse oggi siamo maturi per poterci rivedere e guardarci con gli occhi di allora. Con orgoglio dico che i ragazzi del Grande Fratello siamo solo noi”. Pietro Taricone 7 anni dopo la morte vive ancora.