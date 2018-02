10 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli spettatori più attenti della mitica telenovela Rai, in onda su Rai 3 da lunedì 21 ottobre 1996, se n’erano accorti e avevano già ipotizzato la sua presenza: una divertente story lo conferma, arriverà Pino Insegno ad Un Posto Al Sole? Ed il suo ruolo potrebbe essere molto compromettente…

Pino Insegno ad Un Posto Al Sole: l’attore compare durante le riprese delle prossime puntate

A far scoprire la sua presenza è stata una delle giovani attrici apparse nelle ultime storyline della fiction: parliamo della bella Ludovica Bizzaglia, alias ‘Anita Falco’, la scomoda testimone del processo Grimaldi. Sulle sue Instagram Stories – video temporanei che dopo 24 ore non sono più visibili – è comparso il celebre doppiatore e (leggi qui la sua critica a Fabio Fazio sul doppiaggio italiano) in veste scherzosa e di ‘guest star’.

Nella clip (attualmente non più disponibile) l’attrice si prende gioco del celebre personaggio del piccolo e grande schermo italiano dichiarando che la presenza di Pino Insegno ad Un Posto Al Sole è decisamente più ‘giovane’ e recente della sua: “Io sono qui da più di te“, gli dice ridendo.

La celebre voce di Will Ferrell e Viggo Mortensen sta al gioco e scherza con la giovane collega. Ma quale sarà il suo ruolo? In molti hanno già capito che la voce calda e rassicurante che Silvia (Luisa Amatucci) sta ascoltando al telefono è la sua. Il personaggio è quello dell’editor del romanzo, il secondo che – a differenza del primo, scritto da suo marito Michele e al quale lei aveva solo prestato il nome – stavolta sta provando a scrivere da sola.

La storia di Silvia e Michele cambierà dopo l’ingresso del celebre doppiatore

Qualche tensione tra le mura domestiche unita all’immediato feeling che i due sembrano avere rispetto alla loro collaborazione sembrebbe essere la combinazione perfetta per una crisi di coppia?

Staremo a vedere…!