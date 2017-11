52 CONDIVISI Condividi Tweet

Pino Insegno critica Fabio Fazio intervenendo a gamba tesa nella querelle sul doppiaggio italiano. L’occasione è stata la presentazione della nona edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, evento che all’Auditorium Parco della Musica di Roma premia i doppiatori più bravi di cinema e tv.

L’ex Premiata Ditta, che vanta in curriculum le voci italiane di Will Ferrell e Viggo Mortensen, Mark Wahlberg e Will Smith, non ha digerito la recente discussione su versione originale contro versione doppiata.

Dopo la recente polemica con il critico tv Aldo Grasso, ad innescare la miccia ci hanno pensato stavolta le parole di Vincent Cassel contro il doppiaggio a Che tempo che fa. Proprio in occasione dell’ultima puntata del talk di Rai 1, il divo francese ha bollato il doppiaggio in Italia come un problema più che una consuetudine. Fazio ha rincarato la dose aggiungendo che “l’arte non si doppia”.

“Se vuoi vedere un film in lingua originale nessuno te lo impedisce più ormai. Ma resto convinto che senza il doppiaggio non so quanti guarderebbero un film”, ha detto Insegno al Giornale. Per poi affondare il colpo.

Pino Insegno critica Fabio Fazio e Vincent Cassel

“Vincent chi? Mi sfugge chi sia…”, ha dichiarato sarcastico. Il pensiero di Cassel è una “stupidaggine”: “Esiste il doppiaggio fatto bene e il doppiaggio fatto male, ma il doppiaggio non è cattivo in sé”. Ma su Fazio, l’attore e doppiatore è ancora più esplicito e diretto: “Allora perché ha preso 30 mila euro per doppiare, rovinandoli, i Minions? Poteva stare a casa. E perché prende milioni dalla Rai per avere quegli indici di ascolto?”.

La sua conclusione è amara e quasi sconsolata: “Mi piacerebbe un confronto con chi ci critica così. Ma a quanto pare nessuno lo vuole accettare”. Cassel, in una precedente intervista concessa in occasione dell’uscita di Un momento di follia, aveva detto: “In Italia è complicato vedere un film in lingua originale, perché i doppiatori qui sono una mafia”.