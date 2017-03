1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il pubblico è spaccato tra chi li ama per la loro comicità triviale e fracassona e chi li odia perché li considera due idioti. Ma stavolta, nonostante gli ascolti siano dalla loro (1.038.000 spettatori pari al 15.82% di share per la prima puntata), i “professionisti delle spese pazze” alle spalle altrui se la sono vista brutta: Pio e Amedeo arrestati ad Abu Dhabi. La coppia, tornata in tv da domenica 12 marzo su Italia 1 con la seconda stagione di Emigratis, è stata protagonista di una disavventura nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Dopo aver importunato Roberto Saviano, Alessandro Di Battista, Walter Zenga e Carlo Ancelotti con i loro stereotipi molesti sugli italiani all’estero, i due sono riusciti ad intercettare per pochi secondi Paris Hilton in una discoteca della città araba. Come si è visto nell’episodio andato in onda lunedì 20 marzo, i comici foggiani sono entrati nel club travestiti da emiri e dopo l’incontro con la socialite, sono stati scortati fuori dalla polizia.

Pio e Amedeo arrestati ad Abu Dhabi: il video

Negli Emirati è infatti vietato indossare il classico abito da sceicco in determinati luoghi, tra cui proprio le discoteche. Un gesto che è costato caro, come hanno spiegato ai microfoni di Radio 105: “La prima puntata si è interrotta con l’arresto ad Abu Dhabi di tre ore, ci hanno rilasciati ma ci siamo cacati sotto. Abbiamo chiesto scusa, un po’ di lacrimuccia, ma lo diciamo, ci siamo cacati sotto”. Ecco il video dell’arresto e la loro testimonianza radiofonica.