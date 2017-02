0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la grande assenza del maestro Beppe Vessicchio (un dramma che ha sia una spiegazione polemica che una motivazione fantasiosa, come quella che ha immaginato Netflix in questo divertentissimo video) arriva anche la notizia che Pippo Baudio è malato: un altro grande nome in meno per questa 67esima edizione di Sanremo.

Pippo Baudo è malato: le sue condizioni

Il celebre presentatore, infatti, avrebbe dovuto collegarsi in diretta per il suo tradizionale speciale di Domenica In su Rai Uno. Purtroppo, però, una brutta bronchite gli ha impedito di incontrare il collega Carlo Conti. A dare la notizia il direttore dell’emittente Andrea Fabiano: “Pippo Baudo ha una forte bronchite e non potrà tornare sul palco dell’Ariston per condurre Domenica In. E’ un dispiacere perché c’era l’idea di rivederlo all’Ariston”.

Al posto dello speciale andrà in onda un prolungamento dell’Arena fino alle 18.40 e poi l’Eredità. “Il più dispiaciuto di tutti forse è proprio Pippo Baudo: ci teneva tanto”, ha concluso Fabiano, a cui poi si è aggiunto Carlo Conti:

Il dispiacere di Carlo Conti: “Per me lui è un esempio”

“Che scherzetto che mi ha fatto. Era un sogno fare l’ultima serata del festival con lui in prima fila – ha detto il presentatore della 67esima edizione del Festival – Per me è un esempio di questo mestiere, l’ho citato tante volte: se noi siamo qua lo dobbiamo a lui e a uomini come lui che hanno amato la musica italiana e il festival di Sanremo”.

Insomma, è un vero dispiacere sapere che Pippo Baudo è malato: gli auguriamo una pronta guarigione!