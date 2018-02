12 CONDIVISI Condividi Tweet

Secondo l’attrice e donna di spettacolo Anna Falchi senza di lui non c’è mai più stato un vero Sanremo: ma qual è il pensiero più onesto e personale di Pippo Baudo sulla Rai e su Mediaset, per cui che ha fatto la storia della TV?

L’intervista a Pippo Baudo sulla Rai, sulla sua carriera e sullo stato generale della TV

Intervistato da Maurizio Costanzo nell’ormai celebre format del giovedì sera, il prestigioso ospite ha ricordato una tappa molto importante della sua carriera. Il Sanremo dell’87, la cui finale superò i 17 milioni di telespettatori. Un risultato da record: “Sì, insomma, è stato un successo enorme, un record difficilmente superabile e raggiungibile. Allora l’Italia si bloccava per Sanremo, abbiamo creato un clima di attesa per i cantanti, per la gara…”

Maurizio Costanzo ha tentato poi di incalzarlo così: “Era un po’ raccontato anche immaginato. Io penso che San Remo sia il vero patrono d’Italia, però adesso è un po’ un Sanremo minore, sbaglierò, rispetto ai fasti di Sanremo”. E il presentatore, sorridendo, ha semplicemente commentato: “Beh… adesso martedì prossimo c’è la prima puntata, auguro a Claudio Baglioni tutto il meglio”.

Dopo la digressione di Pippo Baudo sulla Rai che fu e il cambiamento di Sanremo, si passa poi a Mediaset, in particolare all’offerta che il presentatore ha ricevuto molti anni fa:“Berlusconi venne a Morlupo, ti offrì una cifra considerevole e il ruolo di direttore artistico di Mediaset”, racconta il marito della De Filippi.

La vicenda del palazzo e di Mediaset

Il presentatore di Sanremo racconta: “Gli dissi non è il caso direttore artistico, toccherò tanti colleghi[…] Berlusconi disse: ‘No, devi fare il direttore artistico’”. Poi, però, una strana vicenda legata al suo incarico: “Avevo una medaglia ma era una medaglia di cartone”, commenta Baudo. E Costanzo gli chiede delucidazioni sul famoso ‘palazzo’ di sua proprietà che, in questo accordo tra le parti, è entrato in trattativa: “La penale l’aveva stabilita lui… lui conosceva già l’esistenza di questo palazzo e mi ha detto tu mi dai il palazzo e siamo a posto…io ero ad Arcore e si presentò un notaio che aveva già redatto l’atto notarile… e ho firmato”.

E cosa pensa, adesso, quando passa davanti a Palazzo Baudo? “C’è un ordine perentorio a chi mi accompagna di cambiare strada”.