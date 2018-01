1 CONDIVISI Condividi Tweet

Polemica Amore Criminale: ha appena esordito la nuova edizione con al comando una Veronica Pivetti cruda e struggente, e già c’è chi chiede che chiuda i battenti.

Polemica Amore Criminale: “Non deve essere più trasmesso”

Ad avanzare questa richiesta è la senatrice PD Francesca Puglisi, presidente della commissione cotro il femminicidio: “La Rai deve chiudere una trasmissione dannosa come Amore criminale. Una richiesta che avevo già segnalato alla presidente del servizio pubblico, Monica Maggioni, in qualità di presidente della commissione contro il femminicidio. Romanzare crimini efferati come quelli che subiscono le donne, contribuisce a rafforzare insani propositi emulativi“.

La trasmissione Rai ha la colpa, secondo la parlamentare, di generare conseguenze molto gravi sul pubblico. E non lo dice solo la sua commissione: “È una richiesta che viene anche dai centri antiviolenza che verificano le conseguenze di tali trasmissioni a effetto. In audizione il generale Tullio Del Sette, all’epoca comandante generale dei carabinieri, aveva ribadito quanto pesi in questo genere di reati l’emulazione“.

Polemica Amore Criminale: la protesta è arrivata subito dopo il debutto del 14 gennaio, seguito da ben 1.395.000 telespettatori con uno share del 6 per cento. I temi trattati sono duri e drammatici e vengono affrontati “senza omissioni, perché anche questo fa parte del servizio pubblico” ha sottolineato il direttore di Rai3, Stefano Coletta.

I commenti della Pivetti, nuova conduttrice di Amore Criminale

Resta da scoprire se questo ‘braccio di ferro’ tra commissioni e centri antiviolenza e Rai avrà qualche conseguenza sulla messa in onda del programma o sulla linea editoriale da seguire. Al momento, la nuova presentatrice sembra assolutamente orgogliosa del nuovo incarico e pronta a raccontare altre storie: “Nel raccontare le vicende di queste donne le ho sentite tutte vicine, amiche”, ha raccontato, commentando la prima puntata del 14 gennaio. “Ho cercato di farlo con tatto: si tratta di storie così dolorose che non richiedevano si calcasse la mano. Bastava raccontarle”.