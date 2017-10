196 CONDIVISI Condividi Tweet

Prima erano gli ascolti di Domenica In, ora è il contratto di Cristina e Benedetta Parodi. Le due conduttrici sono sempre di più nell’occhio del ciclone. Stavolta il retroscena viene svelato da Dagospia, che ha reso noti gli scenari futuri che potrebbero vedere coinvolte le sorelle in Rai.

Secondo il magazine, infatti, almeno per i prossimi due anni Cristina e Benedetta non lasceranno Viale Mazzini. Come rivelato dal Fatto Quotidiano nei giorni scorsi, Cristina guadagnerebbe 25 mila euro a puntata, Benedetta 12 mila. Ma il punto non sarebbe questo.

Nelle clausole contrattuali, sarebbe prevista una condizione abbastanza chiara: in caso di chiusura o sospensione di Domenica In, le due conduttrici dovrebbero essere ricollocate in altri spazi nel palinsesto della Rai. Quindi, anche se gli ascolti dovesse ulteriormente precipitare, non ci sarebbe spazio per una loro bocciatura totale. Anzi, le sorelle Parodi potrebbero ottenere un’altra trasmissione. Insomma, l’azienda non potrebbe interrompere il loro attuale programma senza pensare ad una nuova collocazione per le sue presentatrici.

Dopo le parole di Giorgio Gori sulla nuova Domenica In, gli ascolti continuano ad andare in picchiata: share al 9%, un vero e proprio disastro. Soprattutto considerando i numeri della diretta rivale Barbara D’Urso: Domenica Live su Canale 5 viaggia tra il 16,8 e il 18,4%. Quasi il doppio.

Bufera sul contratto di Cristina e Benedetta Parodi

Intanto, Cristina Parodi ha smentito le voci lanciate dal Fatto Quotidiano che parlano di un compenso di 37 mila euro complessivi a puntata per le sorelle. Con un tweet ironico e signorile, la conduttrice ha chiarito: “Magari prendessi tutti i soldi che dice l’impreciso Fatto Quotidiano… ma non voglio proprio fare polemiche. Torno a lavorare”. Immediate le repliche tra sostenitori e detrattori. E tra chi afferma – saggiamente – che i suoi autori “dovrebbero preparare qualcosa che possa attirare l’attenzione dello spettatore”.

Magari prendessi tutti i soldi che dice l'impreciso Fatto Quotidiano ….ma non voglio proprio fare polemiche . Torno a lavorare 😊 — Cristina Parodi (@cristina_parodi) 28 ottobre 2017