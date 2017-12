176 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la lunga ramanzina della Lucarelli su messaggi d’odio prima del malore della presentatrice de Le Iene, arriva un’altra amara polemica, stavolta scaturita da un tweet di Adinolfi a Nadia Toffa.

Adinolfi a Nadia Toffa: “Rideva soddisfatta nel vedermi insultato”

Sono in molti, in queste ore, a scrivere dediche affettuose alla giornalista, da Frizzi e Sposini fino al cantante Biagio Antonacci, che dal suo profilo Facebook le ha dedicato una versione speciale di ‘Iris’, la sua vecchia e romantica hit. Accompagnato da Armen, i due imbracciano la chitarra e annunciano che questa versione speciale “È per Nadia”.

Un gesto davvero tenero:

Tra le varie celebrità e personaggi pubblici, è spuntato anche un messaggio di sostegno da parte di Mario Adinolfi a Nadia Toffa: il leader del Popolo della Famiglia era stato, tempo fa, ‘bersaglio’ indiretto de Le Iene, durante una puntata in cui la Toffa era affiancata da J-Ax e Fedez. Durante un discorso sulle adozioni gay e, di contro, le posizioni del family day e del politico, i due rapper gli hanno rivolto…il dito medio.

Ricordando questo episodio, Adinolfi ha scritto il seguente tweet sul suo profilo: “Lei rideva soddisfatta vedendo il dito medio alzarsi come insulto verso di me e verso noi del Popolo della Famiglia. Noi ora usiamo le nostre mani giunte per pregare per la sua salute. Il Signore gradisca le nostre preghiere per Nadia Toffa, torni presto tra noi in piena forma.”

Le reazioni al tweet di Adinolfi: ipocrisia o gentilezza?

Nel farlo, il politico ha utilizzato un fermo immagine della puntata ‘incriminata’ de Le Iene. Inutile dire che il popolo del web si è schierato sia dalla sua parte, apprezzandone il comportamento, sia contro di lui, criticandone apertamente l’ipocrisia e la strumentalizzazione di una vicenda tanto amara.

Nel frattempo, le condizioni della 38enne bresciane restano stabili.