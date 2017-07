8 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scenario delle nuove programmazioni televisive assomiglia più a un delicato gioco di casate, intrighi a corte e giri di affari – neanche fossimo su Game of Thrones: non fa eccezione la nuova polemica per la società di Fabio Fazio in Rai.

Fabio Fazio produttore di sé stesso in Rai: ma chi è la società che sta al 50% con lui?

La ‘pietra dello scandalo’, come racconta il magazine Dagospia, starebbe nel nuovo assetto produttivo dell’azienda di Viale Mazzini. Tutti ormai sanno la verità sullo stipendio di Fazio in Rai e la sua idea di non essere più un ‘dipendente’, ma produttore di sé stesso. Addio, quindi, a Endemol, con cui il presentatore aveva collaborato fino alla scorsa stagione: tempo di avviare la sua società, che deterrà il 50% del capitale destinato ai programmi di cui lui sarà conduttore. E l’altra metà?

È qui che si riaccende la polemica per la società di Fabio Fazio in Rai:il restate 50 % sarà di Magnolia, la quale pare abbia legami con il loro più forte rivale: il Biscione. “Nel 2007 Magnolia è stata acquisita da Zodiak – ha dichiarato il deputato Anzaldi, esprimendo la sua perplessità e dichiarando l’intenzione di chiedere un parere legale – che fa parte del Gruppo De Agostini.”

Il dettaglio che ha scatenato la polemica per la società di Fabio Fazio

“A gennaio 2016, come conferma l’articolo del Sole 24 Ore che allego di seguito, Zodiak si è fusa con il gruppo francese Banijay – continua Anzaldi durante un’interrogazione parlamentare – dando vita ad una multinazionale che ha tra i soci Vivendi al 26,2%. La stessa Vivendi, oltre che socio forte di Tim, ha una quota di rilievo in Mediaset, il 28,8%, quasi un terzo del capitale“.

Al momento, quindi, di certo c’è solo il contratto quadriennale che Fazio firmerà con Viale Mazzini, ma l’accordo tra società di produzione dev’essere ancora rivisto, specialmente dopo questo particolare.