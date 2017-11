527 CONDIVISI Condividi Tweet

Una forte polemica tra Barbara D’Urso e Gerry Scotti sta minando i recenti successi di Canale 5. La discussione tra i due assi dell’ammiraglia Mediaset è nata domenica 19 novembre. La data è significativa: proprio quel giorno esordiva The Wall, il nuovo preserale prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Scotti.

Lo “zio Gerry” è il re del preserale italiano. In questa fascia, è arrivato a toccare 4.100 puntate condotte. Per questo motivo Mediaset gli ha affidato questa nuova sfida, giunta nonostante gli ottimi ascolti di Caduta Libera, assestati intorno al 20% di share.

The Wall è un format americano che negli Stati Uniti va in onda una volta la settimana ed è un evento con un montepremi da 3 milioni di dollari. Le regole sono molto semplici: in ogni puntata, una coppia legata da un vincolo familiare dovrà affrontare un enorme muro di 12 metri. Dalle sette postazioni del wall, vengono lanciate delle sfere luminose che cadranno in una delle quindici caselle corrispondenti a diversi valori in denaro, fino ai 100 mila euro.

Prima insieme e poi isolati, i concorrenti devono far leva proprio sulla fiducia e sull’istinto per indovinare il montepremi accumulato nel gioco o accettare un contratto contenente un’offerta differente in denaro. “È un quiz che regala emozioni oltre che soldi”, ha spiegato Scotti. Proprio lui ci ha messo la faccia: la stagione per Canale 5 sta andando molto bene sul piano degli ascolti e dunque ci si può permettere di sperimentare. Si parte con 50 puntate, poi forse ci sarà qualche speciale in prima serata.

La polemica tra Barbara D’Urso e Gerry Scotti

Tutti contenti, tranne Barbara D’Urso, reduce da un’altra polemica con Miriana Trevisan. Al termine della puntata di Domenica Live del 19 novembre, la conduttrice si apprestava a salutare i suoi fan. Ma nel farlo, ha lanciato una frecciata velenosa al quale molti spettatori hanno fatto caso: “Fra poco devo chiudere: stasera devo salutare prima, non so perché!”.

D’Urso ha fatto finta che non fosse al corrente del debutto del nuovo preserale di Canale 5. Non è la prima volta che l’ex Dottoressa Giò spende parole al vetriolo per i suoi colleghi: in passato era accaduto lo stesso dopo Pomeriggio Cinque con Avanti un altro di Paolo Bonolis.