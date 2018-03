57 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Popolo della Famiglia contro Ballando con le Stelle. Il fortunato dance show condotto da Milly Carlucci torna da sabato 10 marzo in prima serata su Rai 1 ma ha già molto fatto parlare di se. Al centro delle polemiche c’è la scelta del concorrente gay Giovanni Ciacci (il celebre GiòGiò di Detto Fatto) di accompagnarsi con un maestro di ballo, Raimondo Todaro, e non con una maestra. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il movimento politico presieduto da Mario Adinolfi, che alle elezioni del 4 marzo ha ottenuto uno scarso 0,6% al Senato e alla Camera. Nonostante questi numeri, la sezione Basilicata del partito ha inviato una lettera aperta alla sede Rai di Potenza per protestare contro la scelta degli autori del talent.

Popolo della Famiglia contro Ballando con le Stelle

Il Popolo della Famiglia se la prende con “l’utilizzo dei soldi del canone delle famiglie per la messa in onda in prima serata televisiva della trasmissione Ballando con le Stelle, che avrà per protagonisti due uomini che balleranno in coppia”. Il riferimento è ovviamente a Ciacci, che in merito ha dichiarato: “Io ballo con un uomo semplicemente perché sono più a mio agio così. Presentarmi con una donna sarebbe stata una forzatura”. Milly Carlucci e Carolyn Smith, presidente di giuria, hanno sempre difeso questa posizione. Secondo loro, non c’è nessun problema di disparità rispetto agli altri concorrenti. “Nel mondo succedono cose e in questo programma portiamo l’eco del mondo che ci circonda”, ha dichiarato la conduttrice in conferenza stampa.

Popolo della Famiglia: Adinolfi scatenato con Milly Carlucci

Sarà perché Giovanni Ciacci è l’unica star di Ballando 2018, almeno stando alle sue parole, ma non la pensano allo stesso modo gli esponenti del Popolo della Famiglia. Il partito, anche dalla pagina Facebook ufficiale, ha bollato la scelto come “una operazione ideologica di una lobby”. “Quella di Ballando è una operazione ideologica che vuole rappresentare come naturale ciò che naturale non è”, si legge nel post. “Quella di Rai 1 e della Carlucci è quel che è: una tassa ideologica pagata alla lobby Lgbt che domina i media, propinata in prima serata quando davanti alla tv ci sono milioni di bambini, per offendere la famiglia naturale con la consueta provocazione omosessualista. Davvero qualcosa che con i soldi del canone Mario Orfeo poteva risparmiarsi, prima di dover ingloriosamente lasciare la Rai ai servitori dei prossimi padroni”.