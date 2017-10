1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il commovente post di Gerry Scotti per Fabrizio Frizzi ha emozionato il mondo dei social. Nelle ore che seguono i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute del conduttore, il “rivale” del preserale di Canale 5 ha voluto mostrare pubblicamente la sua solidarietà all’amico e collega.

Frizzi, ricoverato per un malore al Policlinico Umberto I di Roma, è stato colpito da una lieve ischemia. Il grande spavento è arrivato mentre stava registrando negli studi Rai una puntata del suo programma, il quiz L’eredità. Ora Fabrizio sta bene e cammina, ma le dimissioni dall’ospedale sembrano ancora lontane. Tanto che si paventa l’ipotesi di Carlo Conti al posto di Frizzi all’Eredità.

Insomma, finché il conduttore romano non si sarà ripreso, a portare avanti il game show di Rai 1 dovrebbe essere una vecchia conoscenza del programma, l’amico fiorentino. Il quiz intanto è stato sospeso fino a venerdì 27 ottobre dopo il malore che ha colpito uno dei volti più amati del piccolo schermo. Mentre le sue condizioni migliorano, Gerry Scotti ha deciso comunque di inviare dei messaggi di sostegno dall’amico e avversario sul piccolo schermo.

Poco prima della messa in onda del suo Caduta libera, Scotti aveva voluto ribadire tutta la sua vicinanza a Fabrizio “rubando” un momento per inviargli i più sinceri auguri di pronta guarigione, anche da parte di tutta l’azienda. Ma non solo.

Il post di Gerry Scotti per Fabrizio Frizzi sui social

Dopo Lamberto Sposini, anche “lo zio Gerry” ha usato Instagram per mandare un segnale a Fabrizio, “avversario” di tante sfide per gli ascolti tra Rai e Mediaset. “Forza amico mio!”, ha scritto in calce ad una foto che lo vede abbracciato a Frizzi.

I due conduttori si conoscono da decenni e sono legati da una stima profonda e da un forte affetto. Questo gesto è stata l’ennesima dimostrazione di una “rivalità” tutta televisiva, nient’affatto umana.

Forza amico mio!