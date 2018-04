15 CONDIVISI Condividi Tweet

Il post di Pieraccioni sulla gentilezza che non siamo più abituati a riconoscere ha divertito e commosso il mondo dei social. L’attore e regista toscano ha usato i suoi account personali per raccontare un episodio che gli è capitato qualche giorno prima di Pasqua in un parcheggio di Firenze. “Stamani va via una macchina davanti alla mia e io la metto subito al suo posto. Qualche secondo e la macchina torna indietro, abbassa il finestrino e mi porge il biglietto chiedendomi: ‘Lo vuole? Ci sono ancora due ore valide’”, ha scritto Pieraccioni.

Il post di Pieraccioni sulla gentilezza da migliaia di like

“Grazie, dico io, che le devo?. ‘Ma si figuri, dice lui’ e riparte. Importante: non mi ha riconosciuto ed è tornato indietro con una scusa solo per vedere quello che dicono tutti e cioè che di persona sono bellissimo! No, è tornato indietro semplicemente per fare una cortesia e noi alle cortesie non ci siamo più abituati. Nel momento che mi ha chiesto se volevo il biglietto io, giuro, ho pensato: ‘Ecco la banda del biglietto che con la scusa di farti tirare giù il finestrino ti rapina, ti rapisce e t’ammazza!’. Giuro che ho pensato questo”.

Leonardo Pieraccioni: Facebook lo applaude

“Ormai siamo abituati alle cattive azioni, viviamo nella paura delle fregature, ci siamo assolutamente disabituati ad un gesto gentile. Questo ho pensato mentre osservavo la sua macchina che s’allontanava. Poi ho guardato in controluce il biglietto ed ho anche pensato: ‘Non ci sarà mica un microchip e stasera me li ritrovo a casa?’. Aiuto, siamo irrecuperabili”.

Molti utenti hanno raccontato un episodio simile che li ha riguardati e hanno apprezzato quest’insegnamento su diffidenza e disillusione che nutriamo verso il prossimo. Già in passato Pieraccioni aveva fatto il pieno di like su Facebook con un saggio e spassoso post sull’educazione dei figli.