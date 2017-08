54 CONDIVISI Condividi Tweet

Il post di Povia sul terremoto a Ischia ha suscitato forti critiche sul web. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2006 con il brano Vorrei avere il becco, non è nuovo a bufere social. L’artista è da tempo un piccolo caso per le colorite uscite “antisistema”, contro l’Europa e le politiche d’accoglienza ai migranti.

La sua canzone Immigrazía, sul tema dell’immigrazione incontrollata con tanto di dedica al leader leghista Matteo Salvini, è stata bersagliata dagli utenti dei social network. Ora, come accaduto a Carlo Conti (salvo essersi rivelato un fake), al centro dello sdegno è finito un commento relativo al sisma del 21 agosto.

“A distanza di 1 anno, altro terremoto scossa 3.6. o 4.3 (secondo fonte americana)”, ha scritto Povia sul suo profilo Facebook. “Altre vittime, altra disperazione. Previsioni future? Nessun aiuto concreto dall’Unione Europea. #tristezzadoppia Soluzione: uscire dall’euro il più presto possibile”. Immediatamente sono arrivati centinaia di commenti. C’è chi approva questa visione delle cose. “L’Europa ma soprattutto l’euro sono dei cancri che ci stanno disintegrando”, si legge in un post di risposta. Ma sono in molti a criticare aspramente il cantautore.

“Qualcuno mi spiega che c’entra il terremoto con l’euro. La droga fa male”, risponde con ironia un utente. Al quale fa eco una presa per i fondelli del complottismo: “Sono i vaccini a creare i terremoti!!! I rettiliani pagano le banche per iniettare vaccini nel terreno. Sveglia!”. Mentre c’è chi ci va giù duro: “La causa del dissesto italiano è la presenza di individui come te. Scrivi canzonette, canti alle feste paesane e ti improvvisi economista. E spari minchiate colossali”.

Il post di Povia sul terremoto a Ischia: le reazioni

Non è la prima volta che Povia si cimenta in teorie del genere. Nel 2014, dialogando con i fan, aveva esposto una bizzarra ipotesi sui terremoti, diventata suo malgrado virale. “La terra è popolata da 7 miliardi di persone che si muovono e questa potrebbe essere un’altra causa”, aveva ipotizzato il cantante.