Da Viale Mazzini hanno deciso: è stato posticipato il programma di Montesano su Rai 1. L’ipotesi di Enrico Montesano e il sabato sera di Rai1 era emersa lo scorso settembre. Il comico romano che torna sull’ammiraglia per riempire il piatto forte dell’offerta invernale.

Tuttavia, dopo il flop di Celebration e con il ritorno di Prodigi – La musica è vita, gli spazi autunnali saranno chiusi dallo show di Paola Perego.

Da gennaio le cose si complicano. Rai 1 aveva pensato di bissare lo straordinario successo di Cavalli di battaglia, one man show di Gigi Proietti. Montesano, attuale giurato di Tale e Quale Show, avrebbe dovuto mettere in piedi un varietà di quel tipo, in onda al sabato sera di gennaio. Il progetto di questo spettacolo, nato nella direzione Fabiano, sembra ora aver subito dei rallentamenti. Anzi, secondo Davide Maggio, il progetto non vedrà più la luce nel primo mese dell’anno.

I maligni hanno sentenziato: è il solito ricatto della Rai. Prendere un grande del passato e fargli fare il giurato in un talent (o farlo partecipare a un reality) in cambio di un programma tutto suo. Dietrologie a parte, se Rai 1 sta pensando a Don Matteo 11 al sabato per risollevare gli ascolti, a farne le spese deve essere giocoforza uno show di intrattenimento.

La trasmissione di Enrico Montesano non verrà cancellata, ma semplicemente si sposterà alla fine della stagione, probabilmente sempre il sabato sera dopo la fine di Ballando con le Stelle. Dunque nel maggio 2018. Nei sabati di gennaio e fino al Festival di Sanremo su Rai 1 andranno in onda film italiani in prima visione, mentre la partenza di Ballando 13 è prevista per il sabato successivo il Festival di Sanremo.

L’ultima apparizione del sabato sera di Montesano risale a Trash (non si butta via niente) nel gennaio 2004, show che andò piuttosto bene dopo il tremendo flop del suo Fantastico del 1997.