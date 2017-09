1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo mesi di indiscrezioni ed ipotesi ( l’ultima riguardava Massimo Ranieri ) giunge voce che sia stato finalmente designato e svelato il presentatore di Sanremo 2018. Alcuni se l’aspettavano, per altri è un’autentica sorpresa, ma una cosa è certa: i suoi fan sono assolutamente al settimo cielo!

Ecco chi è il nuovo presentatore di Sanremo 2018: piccolo indizio? Si tratta di un cantante

La nuova edizione del Festival di Musica Italiana andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2018, e finora sono stati tantissimi i nomi plausibili che dovevano calcare il palco dell’Ariston: da Mika ad Amadeus, passando per Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Gianni Morandi. Proprio quest’ultimo, in un’intervista in cui racconta anche una telefonata a Fabio Fazio, si è un po’ sbilanciato parlando di un suo collega e dicendo:

“È il miglior direttore artistico possibile: è serissimo, integerrimo, farebbe le cose alla grande. Non so se sarà sua anche la conduzione…” Per chi già conosce il nome del nuovo direttore artistico questa dichiarazione sarà assolutamente profetica!

Per chi invece ancora non lo sapesse, invece, Morandi parlava di Claudio Baglioni: sarà lui il nuovo direttore artistico e presentatore di Sanremo! Per la precisione, dovrebbe presenziare tutti i giorni del Festival sul palco dell’Ariston, e al suo fianco si alternerebbero altri presentatori/presentarici/vallette/valletti (come veniva chiamato Gabriel Garko).

L’annuncio ufficiale e la reazione dei fan alla notizia che il loro beniamino avrà un ruolo chiave a Sanremo

L’annuncio è stato fatto durante il programma ‘La Vita in Diretta’, e da quel momento i fan non hanno fatto altro che inondare il web di commenti e messaggi al settimo cielo: il cantante di Piccolo Grande Amore è una delle icone della musica italiana, ma allo stesso tempo un personaggio dello spettacolo italiano molto amato per i suoi bei modi, la sua educazione e cortesia.

La sua sarà, come scrive La Repubblica, una ‘conduzione corale’. Aspettiamo i prossimi nomi che lo accompagnaranno!