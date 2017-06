1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il toto-festival è ufficialmente partito: i nomi che stanno circolando negli ultimi tempi riguardo i possibili presentatori di Sanremo 2018 riguardano un cantante molto famoso, una presentatrice storica, un’abile imitatrice e un’attrice italiana di fama internazionale – voluta di recente da Emir Kusturica per il suo ultimo film!

Svelati i nomi più quotati dei presentatori di Sanremo 2018: sono quattro, di cui tre donne

Dati gli indizi siamo sicuri che avete già indovinato: il candidato maschile, si vocifera già da un po’, potrebbe essere Mika, l’amatissimo artista che ha scelto l’Itala quasi come seconda patria ormai. Dopo il successo di ‘Questa sera casa Mika’, infatti, tutti si sono chiesti quale sarebbe stato il suo prossimo step nel piccolo schermo italiano. E la conduzione della kermesse italiana non sarebbe affatto male…

La seconda in lizza per questa nuova edizione potrebbe essere, invece, la signora de La Prova Del Cuoco: Antonella Clerici, già apparsa per ben due edizioni sul palco dell’Ariston. Vi è piaciuta la sua conduzione? Se si sta facendo di nuovo il suo nome, evidentemente la produzione crede molto in lei.

Tra i presentatori di Sanremo 2018 che hanno già militato sul palco spunta anche un altro celebre nome, mai come in questo periodo sulla cresta dell’onda grazie al suo show ‘Facciamo che io ero’. Parliamo, naturalmente, di Virginia Raffaele, apprezzatissima nell’edizione 2015 al fianco di Gabriel Garko e Madalina Ghenea.

Dal mondo del grande schermo italiano arriva una candidata prestigiosa alla conduzione dei Festival di Sanremo

Ultimo nome, completamente inaspettato, è la nostra Monica Bellucci, che secondo le indiscrezioni avrebbe dovuto essere già sul palco a febbraio 2016. A diffondere queste ipotesi è Alberto Dandolo di Dagospia, che annuncia questi quattro nomi come i più probabili ‘finalisti’ per l’ambito timone di Sanremo. E a te piacerebbe vedere questa squadra alla conduzione del Festival della Canzone italiana?