18 CONDIVISI Condividi Tweet

I presidi attaccano Il Capitano Maria, la nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada campione d’ascolti. Dopo il successo della prima puntata, andata in onda lunedì 7 maggio 2018, l’associazione Solo Dirigenti, composta da dirigenti scolastici, ha scritto una lettera aperta al Miur (il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) accusando la serie tv di aver svilito l’intera categoria in una scena. Il riferimento è la sequenza del brutale attentato che mette in pericolo la scuola frequentata dagli stessi figli della protagonista.

Presidi attaccano Il Capitano Maria

Nella scena in questione, Maria Guerra e i Carabinieri entrano nell’istituto in cui è stata nascosta una bomba. L’esplosivo è comandato a distanza e non c’è modo di disinnescarlo. Le forze dell’ordine decidono allora di far evacuare la scuola senza che i terroristi lo scoprano e far esplodere l’ordigno. Il modo per trarre tutti in salvo è un passaggio nei sotterranei in disuso da tempo. Durante l’organizzazione dell’evacuazione, tuttavia, il preside della scuola insiste: lui deve uscire per primo. E così accade, lasciando indietro gli studenti. Alessandro Turchi, presidente dell’associazione Solo Dirigenti, ha espresso forti dubbi per questa caratterizzazione così odiosa.

Il Capitano Maria, cast sotto attacco

“Ancora una volta la figura del dirigente scolastico appare messa in luce in modo negativo”, scrive Turchi. “Un preside anziano, pavido, inetto ed incapace di trovare soluzioni dinanzi ai pericoli, una figura che non corrisponde affatto al ruolo degli attuali dirigenti scolastici, che hanno grandi responsabilità e gestiscono situazioni molto complesse”. Ai sensi dell’attuale legge, il preside della fiction sarebbe “perseguibile, penalmente, per culpa in vigilando”. “Di sicuro, oltre che per una motivazione etica e deontologica, avrebbe avuto interesse professionale a salvare tutti”. Turchi considera il messaggio che è passato in questa scena “altamente fuorviante, irreale, diseducativo e lesivo” nei confronti dei dirigenti e del loro lavoro. In attesa della seconda puntata, i vertici Rai sono avvertiti.