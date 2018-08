9 CONDIVISI Condividi Tweet

Un prete attacca Temptation Island e la sua omelia diventa virale sul web. Succede al termine del popolare programma di Canale 5, che per un mese ha raccontato il “viaggio nei sentimenti” di sei coppie. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi è finito nel mirino di don Gerardo Giacometti, parroco a Castello di Godego nel Trevigiano. Un sacerdote sui generis, già protagonista di un appello ormai celebre (“Genitori, spegnete la tv e datevi da fare”) che nel paese aveva favorito un boom di nascite.

Prete attacca Temptation Island

Dopo la fine di Temptation Island 2018, sancita da ascolti al top (media di 4 milioni di telespettatori, con picchi di share al 35,8%) che l’hanno fatto diventare il programma più seguito in prima serata, don Gerardo ha sferrato la sua offensiva alla trasmissione di punta dell’estate 2018. “Smetti di andare dietro a tutte le sciocchezze, le illusioni, le mode, la superficialità che occupa il divertimento, l’informazione e credi in Gesù e nel suo Vangelo”, si legge nell’omelia pubblicata sul suo blog, Nel mondo ma non del mondo.

Temptation Island 2018, concorrenti nel mirino

“Pensate al tempo che gli italiani hanno perso in questi mesi in una trasmissione dai densissimi contenuti umani, morali, famigliari (!): Temptation Island”, l’affondo di padre Giacometti. “Uno share televisivo altissimo e, stranamente, tra i giovanissimi dai 15 ai 24 anni che normalmente sono i meno coinvolti dalla TV. Un brutto segnale che ci dice di che cosa ci nutriamo: di trasgressione, di invidia, di insidie, come se la pagina dell’amore umano potesse regalarci solo queste esperienze deteriori. E ci stupiamo perché la gente non si sposa. Credi che c’è un altro mondo, un altro modo per giocare la vita ed esserne nutriti. Non comportatevi più come i pagani, raccomandava Paolo. Il Vangelo è quello di Gesù, non quello di Maria de Filippi”.