0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutto pronto per dar inizio ai nuovi palinsesti Rai 2017-2018, anche Antonella Clerici aveva ‘scaldato i motori’: purtroppo, però, arriva un avviso in cui si legge che prima puntata de La Prova Del Cuoco salta. Il motivo è lo stesso che sta terrorizzando i cittadini italiani:

La prima puntata de La Prova Del Cuoco salta: ecco il motivo dato da TV Blog

Ad annunciare la cancellazione dello show il giorno 11 settembre è stato il magazine TV Blog, che, in seguito alla tremenda ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio Roma – dove si trovano gli studi televisivi – ha raccontato che lo studio 3 della Dear si è completamente allagato, in seguito alla forte pioggia.

Poche ore dopo, tuttavia, appare un altro comunicato sulla prima puntata de La Prova Del Cuoco: stavolta si tratta del direttore di RaiUno Andrea Fabiano, che su Twitter scrive che lo show inizierà come previsto:

La prima puntata de #laprovadelcuoco domani andra’ in onda regolarmente @RaiUno @Provadelcuoco — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 10 settembre 2017

Un falso allarme, dunque. Il rischio di un rinvio, però, c’era stato davvero. Le pioggie torrenziali avevano infatto riempito d’acqua uno proprio il set dove la Clerici diventa regina. Grazie ad un controllo maggiore sulle attuali condizioni climatiche e, soprattutto, grazie ad un provvisorio tamponamento dei danni e delle infiltrazioni subite nello studio del programma culinario, la puntata andrà comunque in onda, per la gioia dei suoi fedelissimi spettatori:

“Adesso può iniziare l autunno con le ricette gli ospiti le gare be noi amiamo le cose semplici come te Antonella vai alla grande come tu sai fare“, scrivono su Instagram. “Bello, il nuovo logo! La RAI non è la RAI senza la Clerici… e chi afferma il contrario… è solo invidia! Ti guardo dal Norfolk ( UK ) ormai da anni…”

Per i più curiosi, ecco una foto del nuovo logo: