Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Nip 2018. Date le premesse, siamo sicuri che questo programma darà grandi soddisfazioni in termini di gossip e spettacolo. Anche Striscia la Notizia, infatti, si è dichiarata pronta a raccogliere materiale per la rubrica ‘I nuovi mostri’. Quattordici concorrenti in gara, tra semi vip e sconosciuti, due opinionisti e una regina: Barbara D’Urso. Ad accompagnare la conduttrice ci sono Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

Prima puntata del Grande Fratello Nip 2018: l’ingresso della D’Urso in studio

L’ingresso della D’Urso nello studio del Grande Fratello 2018 ha fatto risalire alla mente molti ricordi. La conduttrice ha attraversato il red carpet con molta sicurezza, nonostante l’ansia di tornare su quel set dopo così tanto tempo: “Mi scoppia il cuore, siamo di nuovo insieme dopo 15 anni. Il cuore batte forte, forte“.

L’emozione c’è sempre, anche se Barbara ha rivelato che all’inizio non era intenzionata a condurre lo show: “Il corteggiamento è iniziato a settembre ma io avevo declinato l’invito. A Domenica Live ho iniziato a mettere gli abiti che usavo nelle prime edizioni del GF, poi 20 giorni fa ho deciso di cedere al canto delle sirene e sono entrata in questo progetto. Questa volta sono più agitata, ho l’ansia da prestazione, avevamo grandi ascolti, sono tre anni che l’edizione originale non c’è, la gente si è abituata ai vip. Sarà un GF puro, originale, ma con delle contaminazioni“.

I concorrenti del GF Nip: tra sconosciuti e semi vip

I nomi dei quattordici concorrenti sono stati svelati nel corso della puntata. Sarà un’edizione movimentata visti i personaggi sopra le righe che sono stati scelti per questa edizione. Primo fra tutti è Baye Dame, 29 anni e un vestito arancione che di sicuro non è passato inosservato. Anche Aida Nizar, la spagnola che frequenta già i salotti della D’Urso, darà filo da torcere ai coinquilini, ma entrerà solo la prossima settimana. Tra i semi vip ci sono Veronica Satti (figlia di Bobby Solo), Angelo Sanzio (il Ken italiano) e Simone Coccia Colaiuta (fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane).