La prima puntata di Detto Fatto 2017-2018 ha visto un’unica e sola vincitrice: Serena Rossi. L’attrice napoletana, al timone del programma per tre settimane in sostituzione di Caterina Balivo, ha stupito tutti. Con la sua energia ha immediatamente conquistato i telespettatori del contenitore pomeridiano di Rai2.

Una conferma che arriva dopo il mistero che ha avvolto la nuova edizione della trasmissione. A una settimana dal suo ritorno in palinsesto, infatti, la redazione e la storica conduttrice dello show non avevano mai annunciato l’arrivo della giovane star di Un posto al sole e Ammore e Malavita.

Balivo, diventata mamma per la seconda volta lo scorso 16 agosto, è andata in meritata pausa maternità. L’opzione della rete per la sua sostituzione è stata proprio Rossi, alla sua prima esperienza in un contesto di questo tipo. Stando alle prime reazioni che si leggono in queste ore sul web, la scelta è stata decisamente azzeccata.

Un mix di simpatia, grinta e vitalità: questi gli elementi che hanno convinto il pubblico. Sorridente e spigliata, Serena non ha avuto incertezze né esitazioni. “Finalmente una brava presentatrice! Speriamo che resti”, scrivono in molti sui social. “Ma come fanno tanta bravura, bellezza, garbo, intelligenza, simpatia, dolcezza, umiltà, perfezione… a stare in una sola persona?!?”, si domanda un’ammiratrice.

Serena Rossi trionfa nella prima puntata di Detto Fatto 2017-2018

Insomma, un grande debutto a tutti gli effetti. Per la sua sesta stagione, il factual di Rai2 sembra aver trovato la perfetta regina. “Emozionata come è normale che sia, ma mi piace di più” o “Pensavo che senza Caterina non sarebbe stato lo stesso e invece… già dopo pochi minuti di puntata ho amato Serena: una donna intelligente, brillante, solare e alla mano!”, sono alcuni dei tanti post d’apprezzamento. Una magia che durerà fino al 2 ottobre, quando a Detto Fatto rientrerà Balivo.

Serena Rossi NON FA RIMPIAMGERE PER NIENTE Caterina Balivo. Brava, sciolta, a suo agio già alla prima puntata #dettofatto — Davide Moschetti (@DavideMoschetti) 11 settembre 2017

Insomma, la Balivo ha visto come conduce la Rossi e se la sta facendo addosso. #dettofatto — NicolaBovo (@niccolab) 11 settembre 2017

5 minuti di #Dettofatto e Serena Rossi non mi ha minimamente fatto rimpiangere la Balivo — Marco (@marco_strepa) 11 settembre 2017

Serena Rossi, professione attrice, dimostra in 30 minuti di essere migliore di tutte le conduttrici del daytime rai #dettofatto — Shinichi (@Shinichi199E) 11 settembre 2017

#dettofatto senza la Balivo.. un sogno che si avverà 😍

Quante volte ho cambiato perché non si reggeva!! — Giancarla (@g_sssn) 11 settembre 2017

Ciacci: a me piace la sobrietà!

Serena: sì lo so, lo vedo! SERENA SEI TUTTI NOI

😂😂#dettofatto — Daniela Ciaramella☕ (@danielledevonne) 11 settembre 2017