Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Fabrizio Frizzi dopo la malattia. Il conduttore è apparso in forma dopo la grande paura per l’ischemia che lo ha colpito meno di un mese fa mentre stava registrando una puntata del suo game show, L’Eredità.

Il presentatore, uno dei volti più amati della tv, è tornato a casa da qualche giorno. Le immagini diffuse dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sono le uniche che testimoniano la sua ripresa verso la vita di sempre.

Frizzi è stato fotografato mentre passeggia, sorridente e disteso, con la moglie Carlotta e la figlia Stella. Il suo sorriso, l’elemento distintivo che ha reso molto popolare presso il grande pubblico, è la migliore rassicurazione per tutti gli amici e i telespettatori che hanno seguito con apprensione il decorso della sua malattia.

Lo stesso Frizzi, in un post sulla sua pagina Facebook, aveva scritto un messaggio ufficiale di rassicurazione. “Cari amici, sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi…”, le sue parole. “Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura. Un abbraccio a tutti”.

Le foto di Chi sono però la rassicurazione migliore. Due scatti che fanno tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi fan che nelle settimane scorse avevano cercato informazioni dai media e dai social network, ma che non erano riusciti a sapere molto su come stesse il conduttore, soprattutto dopo che la famiglia aveva chiesto massimo riserbo.

Solo pochi giorni fa, il collega Carlo Conti, durante un collegamento con La vita in diretta, aveva annunciato che Frizzi era tornato a casa. Fabrizio è stato fotografato mentre passeggia per le strade di Roma con moglie e figlia e stringe le loro mani. Un segnale davvero incoraggiante, in attesa di rivederlo sul piccolo schermo.