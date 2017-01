25 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Messaggero ha diffuso in anteprima i nomi dei primi concorrenti di Ballando con le stelle 2017. La dodicesima edizione dello show inizierà il prossimo 18 febbraio e nel cast ci saranno numerose star di fama internazionale. I ballerini in gara non sono ancora tutti noti, ma le prime indiscrezioni fatte trapelate dal quotidiano romano hanno già scatenato l’entusiasmo dei fan del programma (e non solo).

L’edizione 2016 si era chiusa con il trionfo della coppia formata da Iago García e Samanta Togni. Il talent a colpi di danza del sabato sera di Rai 1 aveva visto la “veterana” Samanta vincere per la prima volta con l’attore spagnolo, famoso sul piccolo schermo grazie al ruolo del ricco e malvagio proprietario terriero Olmo Mesía in Il segreto.

Ecco i primi concorrenti di Ballando con le stelle 2017

Proprio i fan della soap opera sono in brodo di giuggiole: nel cast dell’edizione 2017 di Ballando ci sarà infatti María Bouzas, meglio conosciuta come Donna Francisca. Sarà davvero curioso vederla danzare nel programma. Con lei sono stati annunciati anche altri quattro concorrenti: Martina Stella, Simone Montedoro (il capitano Giulio Tommasi di Don Matteo), la ginnasta Carlotta Ferlito e il judoka Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016.