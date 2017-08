247 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono stati annunciati i primi concorrenti di Tale e Quale Show 2017. L’indiscrezione è filtrata dalle pagine di Blogo, che sta seguendo i casting per la settima edizione dello show di Rai 1. Per quest’occasione, Carlo Conti e i suoi autori stanno mettendo insieme un parterre d’eccezione.

Dopo le anticipazioni fornite qualche settimana fa, ecco i nomi che circolano con insistenza. Sono confermate innanzitutto Valeria Altobelli, uno dei volti più amati di Forum, e Annalisa Minetti, la cantante che ha abbracciato da tempo la carriera paralimpica.

Oltre a loro, la nuova edizione del celebrity show potrà contare su altri otto pezzi da novanta. In primis Marco Carta: l’ex allievo di Amici, sette dischi all’attivo e vincitore al Festival di Sanremo 2009 con La forza mia, è pronto a questa nuova sfida. Con lui un’altra cantante ma dalla storia diversa: Donatella Rettore.

Anche gli outsider promettono scintille. A partire da Platinette: dopo aver perso 30 chili per partecipare come concorrente a Ballando con le stelle, non teme più nulla. Al suo fianco ci saranno anche Edy Angelillo – l’attrice è scomparsa dai radar del mondo dello spettacolo dopo film e fiction di successo come In viaggio con papà e Un medico in famiglia – e Alessia Macari, trionfatrice della prima edizione del Grande Fratello Vip.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2017

Gli ultimi tre slot saranno occupati infine da Federico Angelucci, vincitore di Amici 2007; Benedetta Mazza, attrice ed ex concorrente di Pechino Express; Piero Mazzocchetti, il tenore abruzzese famosissimo in Germania. In attesa delle conferme definitive su questi nomi, resta da capire la collocazione in palinsesto del programma.

Tale e Quale Show è andato in onda il venerdì. Ma da quest’anno le cose potrebbero cambiare: la trasmissione potrebbe passare al sabato. Come già accaduto in due occasioni durante la passata edizione, causa calcio. Se Uno, due, tre, Fiorella e qualche fiction dovesse occupare lo spazio di venerdì, sarebbe lo show perfetto per il tradizionale sabato sera di Rai 1.