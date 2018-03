68 CONDIVISI Condividi Tweet

Il processo Venditti La vita in diretta è durato ben tredici anni e ora è giunto finalmente a conclusione: la Cassazione ha dato ragione al cantante romano. Tutto era cominciato il 12 dicembre del 2000. Il cantautore, a cena in un ristorante con alcuni amici, venne fermato all’uscita da una troupe della trasmissione di Rai 1 per un’intervista. Venditti, infastidito per quella che considerava una violazione della sua privacy, rispondeva in modo brusco e inflessibile, rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni. Il girato venne comunque mandato in onda dal contenitore pomeridiano dell’ammiraglia della tv pubblica. Ma non solo.

Processo Venditti La vita in diretta: la ricostruzione

Il giornalista che si occupò del servizio commentò con sarcasmo quanto accaduto: “Chissà perché è così nervoso. Ma a Natale non si dovrebbe essere più buoni?”. Il punto della causa intentata dal cantante è però un altro. A distanza di cinque anni, il 27 aprile del 2005, il servizio venne riproposto agli spettatori all’interno di una “classifica dei personaggi più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo”. Venditti, in questa lista di dubbio gusto, figurava al secondo posto. “E chissà, forse Antonello Venditti non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto, ormai è molto tempo che non lo illuminano più”, aggiungeva lapidario il commentatore.

Antonello Venditti: alta marea… travolge la Rai

Venditti ha fatto causa alla Rai perché ritiene che abbia violato il suo "diritto all'oblio conseguente alla messa in onda di immagini registrate cinque anni prima", chiedendo anche un risarcimento dei danni subiti. Adesso la prima sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta da Francesco Tirelli, ha dato ragione al cantautore. Il servizio di La vita in diretta non aveva i presupposti per far prevalere il diritto di cronaca al diritto all'oblio. La Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, dovrà comunque riesaminare l'intera vicenda, applicando i principi fissati dalla Cassazione.