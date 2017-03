1 CONDIVISI Condividi Tweet

Con un duro comunicato, la produzione di Made in Sud attacca Gigi e Ross e fa luce sull’abbandono del programma da parte della coppia di conduttori. Tutto era successo qualche giorno fa, quando i due avevano condiviso sui social un pensiero di Massimo Troisi, interpretato da diversi utenti come una frecciatina allo show di Rai 2, affidato quest’anno a Gigi D’Alessio e dal 29 marzo in onda il mercoledì.

“Il successo è un amplificatore, se uno è già imbecille diventa imbecillissimo, se uno è umano diventa umanissimo. Non ci credo che il successo e i soldi cambino le persone, per me sono una lente di ingrandimento di quello che sei, di quello che eri prima” il pensiero di Troisi pubblicato dal duo. Tunnel Produzioni, la società che realizza il programma, ha così voluto replicare con un lungo post sulla pagina Facebook ufficiale dello show.

Made in Sud attacca Gigi e Ross

“Siamo rimasti molto stupiti dal post, pubblicato da Gigi e Ross sulla loro pagina Facebook, come rimanemmo molto stupiti, nel mese di agosto del 2016, quando gli stessi ci comunicarono la loro decisione di lasciare la nostra società che ha creato, sviluppato e ancora produce il format Made in Sud” si legge nella replica. “Questa scelta, inaspettata, ha costretto la produzione a vagliare nuove proposte di conduzione. Finalmente, nel dicembre del 2016, la Rai ci ha proposto il nome di Gigi D’Alessio, con il quale sono state trovate le soluzioni in grado di rinnovare il nostro format. Con entusiasmo e grande professionalità, D’Alessio ha accettato la sfida, entrando, da subito, a far parte delle nostra grande famiglia”. Ecco il botta e risposta via social, in attesa che Gigi e Ross tornino su Rai 2 dal 31 marzo con Furore.