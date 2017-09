0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il piccolo schermo italiano grida al girl-power durante questa stagione: tra la coppia delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi a Domenica In e il passaggio di testimone tra Serena Rossi e Caterina Balivo a Detto Fatto, spunta anche il nuovo, inaspettato programma di Fiorella Mannoia.

Il nuovo programma di Fiorella Mannoia su Rai 1 è un vero e proprio one woman show

Preparatevi a godervi un’inedita versione di una delle cantanti più iconiche della storia della musica italiana. Partita come ‘sosia’ di Monica Vitti (chi se la ricorda agli esordi? Guarda il video), l’artista sarà la padrona di casa dello show “Un, due, tre… Fiorella!“, uno speciale appuntamento televisivo diviso in due puntate, che andranno in onda sabato 16 e sabato 23 settembre su Rai1.

Da dove viene l’idea di questo programma di Fiorella Mannoia? “Non era una cosa che ho cercato – ha raccontato la cantante all’Ansa- non era previsto, ma a me piace rischiare, mettermi in gioco”. Parlando di modelli a cui ispirarsi, la cantante punta molto in alto, con uno sguardo agli antichi fasti del varietà italiano su piccolo schermo: “Il mio punto di riferimento è il sabato sera di Mina. E mi piacerebbe arrivare almeno vicino a quell’idea di sabato sera lì”.

Lo show è stato definito “Un’onda emotiva, con momenti divertenti, ma anche di riflessione” e di musica, chiaramente ma attenzione: “Non sarà un mio concerto”, specifica Fiorella, precisando che ci saranno omaggi all’intero patrimonio storico musicale italiano, da Pino Daniele a Lucio Dalla (e molti altri).

Gli incredibili nomi degli ospiti del nuovo show della Mannoia

Uno dei protagonisti di Un Due Tre Fiorella sarà una parte dove gli ospiti di turno lasceranno un segno del loro passaggio, “Perché i muri non devono essere considerati solo elementi di divisione. La frase che potrei lasciare io è: ‘Non accettate sogni dagli sconosciuti’”.

Tra i primi attesissimi ospiti (previsti durante la prima serata del 16) troviamo Marco Giallini, Ligabue, Morandi, Alberto Angela, Clementino, Sabrina Ferilli, Max Gazzè, Federica Pellegrini, Enrico Ruggeri e, inaspettatamente, Ivano Fossati: “Non è stato difficile convincerlo. Gli ho detto che non avrei potuto fare questa esperienza senza di lui”. Il 23 settembre, invece, ci saranno Alessandra Amoroso, Mika, Gianna Nannini, Paola Turci, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Clementino, Elisa, Emma, Niccolò Fabi, Edoardo Leo.

Ansiosi di vederlo?