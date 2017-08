1 CONDIVISI Condividi Tweet

Come avrete sicuramente già notato dalla cancellazione, durante la prima serata del 17 agosto, del film La tempesta con Nicole Grimaudo, i palinsesti del piccolo schermo stanno subendo diverse variazioni in seguito al tremendo attentato a Barcellona: anche la programmazione TV del 18 agosto cambierà, ecco come:

Notiziari, approfondimenti e collegamenti speciali tentano di tenere il passo con tutte le informazioni in tempo reale che giungono dalla capitale della Catalogna dove, nella serata del 17 agosto 2017, un furgone si è lanciato a tutta forza sulla Rambla uccidendo quasi 13 persone (il conto di morti e feriti è ancora in corso…).

È per questo motivo che la Rai propone una diversa programmazione tv del 18 agosto: alle 21.25, ad esempio, lo spettacolo di Rai1 “Napoli prima e dopo” (condotto da Pupo e Gloriana e con ospiti del calibro di Anna Oxa, Bianca Guaccero e Peppino Di Capri) non andrà in onda, e verrà sostituito con la pellicola “So che ci sei”, un drama del 2010.

Nello stesso momento, in prima serata, su Rai2, è previsto un lungo Speciale Tg2 dalle 21.05 alle 22.30, che verrà arricchito da collegamenti e servizi di approfondimento sulla tragedia. Abbiamo già visto stamattina uno speciale a cura del telegiornale del secondo canale dell’emittente nazionale, ma l’esigenza attuale è quella di coprire in tutto e per tutto la notizia in tutti suoi drammatici aspetti.

Informazione in tempo reale e copertura massima delle notizie: la Rai si fa in quattro per dedicare la sua attenzione all’attentato a Barcellona

Indagini, colpevoli, conta delle vittime, Isis, forze dell’ordine: le informazioni arrivano da tutte le fonti, e per meglio assicurare una completa rassegna in tempo reale, la Rai impegna anche l’edizione speciale del tg3 delle 23.05, oltre che una no stop di RaiNews24, la quale si estenderà anche in fascia notturna.