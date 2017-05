110 CONDIVISI Condividi Tweet

Programmi di giovedì 18 maggio stravolti. Il motivo? Una brutale rivoluzione causata dall’arrivo di Virginia Raffaele. L’attrice e comica debutta su Rai 2 con il suo programma e Mediaset corre ai ripari. Parodie, sketch, musica e tanti ospiti saranno il sale di Facciamo che io ero. In onda per quattro puntate, Virginia si metterà in gioco in tante versioni inedite di sé stessa.

Ci saranno “ingressi inaspettati di maschere vere, come Carla Fracci”, ha rivelato. “Parlerò un po’ di me in uno spazio intorno che mi assomiglierà: vario e disordinato ma anche divertente. Parto dalle mie origini, dal circo, dai miei nonni. Ci saranno maschere nuove, come le performance di Marina Abramovic. E qualcosa legato a Fellini, visto che saremo a Cinecittà”.

Dopo il successo al Festival di Sanremo e a Stasera casa Mika, Raffaele è una rivale temutissima. Per questo motivo a Cologno Monzese hanno preparato le contromosse. A partire da un cavallo di razza: Checco Zalone. Canale 5 sposta la fiction Solo per amore dopo una sola puntata. Da giovedì anticipa a mercoledì 17 maggio per fare posto a Sole a catinelle. Il terzo film del Re Mida della commedia italiana dà più garanzie.

Rivoluzione nei programmi di giovedì 18 maggio

Sarà un testa a testa tra comici che non risparmierà nessuno. Anche Italia 1 si adegua al trend. A farne le spese è Bring the Noise, il game show musicale condotto da Alvin. La seconda puntata della nuova edizione viene piazzata martedì sera e non più giovedì. Non mancheranno gli ospiti speciali. Alla fresca cinquantenne Valeria Marini, si affiancheranno Andrea Pucci e Stefano Bettarini. Presenti anche Katia Follesa, Jimmy Ghione, Jake La Furia, Moreno Morello e Laura Cremaschi, la nuova “Bonas” di Avanti un altro. Tutti insieme appassionatamente, contro Virginia e il suo one woman show.