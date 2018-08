0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si parla già dei prossimi palinsesti Mediaset e Rai, ma vi siete chiesti quali sono stati i programmi più visti del 2017-2018? Chi primeggia tra le emittenti TV? Quale volto del piccolo schermo ha calamitato l’attenzione del pubblico, assicurando la supremazia di quello show o fiction?

La risposta negli ascolti definitivi della scorsa stagione:

Quali sono i programmi più visti del 2017-2018? La Rai si porta a casa la vittoria, ecco grazie a chi

Iniziamo subito con il record assoluto dell’anno: le due nuove puntate de Il Commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, hanno totalizzato rispettivamente 11 milioni e 386 mila spettatori con il 45.1% di share (La Giostra Degli Scambi, ad oggi l’episodio più visto di sempre), mentre Amore ha raggiunto i 10 milioni 800 mila, pari al 42.8% di share.

Anche la parentesi ‘western’ di Camilleri (La Mossa Del Cavallo) ha stracciato qualunque concorrenza conquistando 8 milioni di spettatori e share del 32.2%.

Un altro tassello da aggiungere alla vittoria della TV pubblica per quanto riguarda i programmi più visti del 2017-2018 è quello del nuovo direttore di Sanremo: l’edizione di Claudio Baglioni, a dispetto di scetticismi e critiche, ha raccolto intorno alla tv una media di 10 milioni 919 mila spettatori per uno share del 52.27%.

I punti forti di Mediaset nella sfida all’ultimo spettatore

Come si è difesa Mediaset? Con il calcio, innanzitutto, e con la finale dei Mondiali di Russia 2018 e con la Champions League. E poi con Don Matteo 11, ascolti medi di 6 milioni e 25% di share.

Resta imbattibile, tuttavia, il parco fiction della Rai: a Montalbano si sono aggiunti, infatti, Il capitano Maria (esordio da 7 milioni di spettatori) e Scomparsa (media di 6 milioni).

Per quanto riguarda i programmi più visti del 2017-2018 per la categoria ‘intrattenimento’, i format più di successo rimangono quelli della De Filippi: su tutti, C’è posta per te, re del sabato sera.