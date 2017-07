1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono tanti i programmi Rai cancellati dai palinsesti 2017-2018. Tra gli esclusi dai palinsesti Rai 2017-2018, ci sono infatti molte trasmissioni eccellenti. La rinuncia più eclatante di Rai 1 è quella all’Arena di Massimo Giletti. Uno show da 4 milioni di spettatori in media e più del 20% di share. Troppo scomodo per la domenica pomeriggio?

Più comprensibile la mancata conferma di Monica Leofreddi, neanche ricollocata. Torto o Ragione chiude per sempre causa bassi ascolti. E nella fascia post-pranzo è un problema bello e buono.

Se Paola Perego torna su Rai 1, non sarà con Parliamone sabato. Al suo posto, Eleonora Daniele raddoppia Storie vere al sabato pomeriggio con Sabato italiano. La formula rimarrà ovviamente la stessa.

Sul fronte game show, era già stata paventata l’assenza di Affari tuoi. Il gioco dei pacchi non chiude definitivamente, ma si prende una pausa. Nessuno ha invece pensato a replicare il disastroso esperimento di Dieci cose, il flop del sabato sera di Federico Russo e Flavio Insinna dal 10,89% di share. Discorso diverso per Rischiatutto, momentaneamente congelato e rinviato (pare) al 2020.

I programmi Rai cancellati dai palinsesti 2017-2018

Rai 2 rimane orfano di due programmi. Rai Dire Niùs è in stand-by: dipenderà dal rinnovo della Gialappa’s Band. Sul fronte Made in Sud tutto tace: il flop della conduzione Gigi D’Alessio è ancora troppo caldo. Rai 3 ha perso Politics – Tutto è politica, talk condotto da Gianluca Semprini. Ma non saranno in molti a sentirne la mancanza. Peggiore è la mancata conferma di Milano-Roma, la trasmissione on the road tornata nel 2017 dopo sedici anni d’assenza.

Infine, è morìa di programmi musicali. Stefano Bollani è stato fatto fuori con il suo L’importante è avere un piano. Il Festival di Castocaro non rientra nei palinsesti della prossima stagione. Meno problematica è l’assenza di Music Quiz (il game show musicale condotto da Amadeus) e Prodigi, serata griffata Unicef con Vanessa Incontrada e 12 giovani talenti che si sfidano sulle note di brani della musica classica internazionale.