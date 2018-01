203 CONDIVISI Condividi Tweet

I programmi tv del 2018 sono un mix di innovazione e tradizione, per tutti i palati. Per questo l’anno nuovo sul piccolo schermo si preannuncia molto interessante. Iniziamo da Rai 1, che ha affidato Sanremo al direttore Claudio Baglioni (ecco chi saranno i 20 big in gara) e una prima serata speciale (ancora misteriosa) a Roberto Benigni.

Dal 12 gennaio torna Paola Perego (post cancellazione di Parliamone sabato) con SuperBrain – Le Supermenti. A marzo è attesa Milly Carlucci con l’edizione numero 14 di Ballando con le Stelle. Confermata anche La Corrida di Carlo Conti: lo show dei dilettanti allo sbaraglio ritornerà in primavera.

Canale 5 risponde con Adriano Celentano e il suo Adrian, cartone animato ideato e scritto dal Molleggiato con la collaborazione di Milo Manara. Maria De Filippi è ovviamente il pilastro dell’ammiraglia Mediaset. Dopo il nuovo serale di Amici, C’è posta per te riprende il sabato sera dal 13 gennaio e House Party vedrà la partecipazione di Sabrina Ferilli e Francesco Totti. I reality torneranno prepotenti a riempire il palinsesto. Da lunedì 22 gennaio inizia L’Isola dei Famosi, seguita a ruota dalla nuova edizione del Grande Fratello. Arriveranno poi Temptation Island e Grande Fratello Vip da settembre.

Rai 2 punta invece su tre ritorni: il talent The Voice (dal 20 marzo), Boss in incognito (con la conduzione di Gabriele Corsi) e, dal 9 gennaio, Stasera tutto è possibile con Amadeus. La novità sarà Le spose di Costantino, dall’11 gennaio con Della Gherardesca e il quartetto Eleonora Giorgi, Paola Ferrari, Elisabetta Canali e Valeria Marini.

Tutti i programmi tv del 2018: ecco cosa vedremo

Su Rai 3 Carlo Conti condurrà, dal 5 gennaio, Ieri e oggi, replica aggiornata dell’originale, quando era condotto da Lelio Luttazzi, Arnoldo Foà, Paolo Ferrari, Mike Bongiorno, Enrico Maria Salerno e Luciano Salce. A gennaio toccherà a Michele Santoro, che riconquista il prime time del giovedì con un approfondimento d’attualità e politica. Da domenica 14 gennaio Veronica Pivetti sarà la conduttrice di Amore criminale, attesissimo è poi da marzo Storie maledette, con una prima puntata da brividi: Franca Leosini intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano.

Se Italia 1 punta su 90 Special (l’esordio di Nicola Savino, da mercoledì 17 gennaio) e gli Emigratis Pio e Amedeo, Rete 4 sfodera l’usato sicuro. Martedì 16 gennaio si rinnova l’appuntamento con Il terzo indizio e Barbara De Rossi. Al Bano propone la docufiction Madre mia, basata sull’omonima autobiografia edita da Baldini e Castoldi. Infine, Rita Dalla Chiesa torna su Rete 4 con Italiani, show griffato Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.