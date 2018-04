965 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la tenera dedica della moglie di Conti arriva una sentitissima promessa a Carlotta Mantovan, vedova del nostro amatissimo Fabrizio Frizzi. A parlarne è Rita Dalla Chiesa durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show.

La promessa a Carlotta Mantovan fatta da Rita Dalla Chiesa per conto di Fabrizio Frizzi

Non è la prima volta che il celebre volto di Forum parla dell’amatissima moglie del suo storico ex: “Le voglio molto bene”, ha raccontato in più di un’occasione. Adesso, però, sulla scia di questo nostalgico periodo di lutto per la scomparsa di uno dei presentatori più amati del piccolo schermo – che per lei rappresenta un pezzo di vita importantissimo – ha voluto aprirsi ad un ricordo ancora più personale e intenso.

Una riflessione che riguarda il rapporto tra lei e la moglie di Frizzi, ed in particolare una promessa a Carlotta Mantovan fatta proprio quando suo marito era ancora in vita: “Penso che adesso si debba rispettare la figura della moglie, che è lei. Ho vissuto una vita con Fabrizio, ma ora ci sono lei e Stella, bambina che lui adorava. Io cercherò di stare vicina a loro per quello che posso. Fabrizio vorrebbe così e mia figlia Giulia vuole così“.

Quando Fabrizio Frizzi chiamò la sua ex Rita per confidarle del suo nuovo amore

Intervisata da Costanzo, Rita Dalla Chiesa aggiunge, commossa: “La sua vita è stata divisa in due. Il cammino verso il successo lo abbiamo vissuto insieme, poi questo rapporto è finito e ne è iniziato un altro tre anni dopo. La gente non capisce che si può rimanere nel bene globale di una famiglia pur essendosi lasciati. Credo che dovrebbe essere un insegnamento. L’amore genera amore. Carlotta la sento tutti i giorni, le voglio bene, ci siamo rispettate sempre. Fabrizio chiamò me alle due di notte per dirmi che si era innamorato di lei”.