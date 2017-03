1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’ebbrezza delle due nuove storie, Un Covo di Vipere e Come Voleva La Prassi, il pubblico si è dovuto ‘accontentare’ della replica di una puntata del 2016, il primissimo in cui è comparsa la nuova Livia Sonia Bergamasco: ma quali saranno i prossimi episodi di Montalbano che vedremo in TV dopo Una Faccenda Delicata?

Il lunedì, infatti, rimarrà il giorno dedicato alle gesta del personaggio interpretato da Luca Zingaretti (qui al link troverete un approfondimento molto romantico su di lui), e c’è una lunga sfilza di puntate che ci terranno compagni fino a primavera inoltrata.

L’elenco dei prossimi episodi di Montalbano in programmazione

Ecco la lista dei prossimi episodi di Montalbano; segnate in agenda i vostri preferiti da rivedere perché, come scrivono alcuni spettatori sulla pagina Facebook, a volte l’importante non è scoprire chi è l’assassino, ma godersi le atmosfere delle ambientazioni, i dialoghi, il bellissimo cast. E allora sarà bello anche riguardare per la seconda volta i seguenti titoli:

Dal 20 marzo andranno in onda diversi gruppi di repliche, ecco quali:

Partiamo dalla settimana prossima, quando rivedremo La piramide di fango (20 marzo). Successivamente, si riprenderà con alcuni titoli della settima stagione: La vampa di agosto (in onda lunedì 27 marzo), Le ali della sfinge (3 aprile), La pista di sabbia (10 aprile), La luna di carta (17 aprile), L’età del dubbio (24 aprile) e, infine, La danza del gabbiano (1° maggio).