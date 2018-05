438 CONDIVISI Condividi Tweet

Vibranti proteste contro Elisa Isoardi a La prova del cuoco. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Antonella Clerici al popolare programma di cucina del daytime di Rai 1, è scattata la polemica social che vede coinvolta la nuova conduttrice. Isoardi, in realtà, aveva già sostituito Clerici (in pausa maternità) nel 2008 rimanendo poi al timone della trasmissione per un’altra stagione, fino alla primavera 2010. A partire dal 1° giugno, il programma sarà tutto suo, ma la decisione dei vertici Rai non è andata giù a tantissimi fan.

Proteste contro Elisa Isoardi a La prova del cuoco

Secondo molti, senza “Antonellina”, al timone dello cooking show per 18 anni, La prova del cuoco non sarà più lo stesso. I telespettatori della prima ora hanno addirittura lanciato un hashtag per protestare contro la compagna di Matteo Salvini: #IsoardiNoGrazie. Un sentimento alimentato dalle parole della stessa Clerici, che qualche giorno fa, anticipando il proprio addio, aveva detto: “Qualche maligno potrebbe pensare che goda di qualche raccomandazione se non fosse che lavora da molti anni in Rai e che da tempo è in predicato di prendere il testimone del programma culinario”.

Elisa Isoardi: da Miss Italia al daytime mezzogiorno

La decisione di Antonella è arrivata dopo una lunga riflessione e pare sia dovuta soprattutto al desiderio di concentrarsi sulla famiglia e sui suoi impegni serali. La conduttrice, nella prossima stagione, resterà in Rai e sarà la protagonista di almeno 20 prime serate, tra cui il ritorno in tv di Portobello, storico programma di Enzo Tortora.

Isaordi, però, è un nome non proprio gradito a molti. “No alla Isoardi per favore – si legge in uno dei tanti messaggi social arrivati sulla pagina Facebook ufficiale di La prova del cuoco – già ha fatto il programma e non ne era all’altezza”. “La trovo molto ‘costruita’, per nulla ‘vera’, di sicuro non umile” e c’è anche chi minaccia: “La Isoardi per carità… Io cercherò un’altra trasmissione di cucina”. Buono a sapersi, intanto, senza Isaordi la prossima stagione verrà soppresso.