Con 4.545.000 spettatori (pari al 18.5% di share) ed un boato di commenti sui social, la fiction con Veronica Pivetti si è conclusa il 19 ottobre, lasciando tutti con un solo dubbio su Provaci Ancora Prof stagione 8: si farà? Ci sarà il continuo delle avventure della mitica insegnante che risolve i misteri?

Provaci ancora prof stagione 8: dopo il gran finale, tutti si chiedono come proseguirà

“Finalmente un finale decente che tutti aspettavamo da tempo – scrivono sui social – Gaetano e la prof. Forever sono troppo belli insieme..Lorenzo rassegnati ci potevi pensare prima”. Benché l’happy ending abbia felicamente risolto molte delle vicende in sospeso, gli spettatori sembrano pronti a sentire il continuo della storia. Soprattutto perché si intravedono dei bei cambiamenti all’orizzonte, uno tra tanti una variazione di location, che andrà ancora una volta a raccontare esteticamente i luoghi del nostro paese.

Dopo Roma e Torino, infatti, la professoressa Camilla Baudino potrebbe doversi trasferire a Napoli, per stare vicino al suo adorato Gaetano Berardi (Paolo Conticini). “La prof ha ancora tanto da raccontare … Che si faccia un’ottava stagione magari ambientata proprio a Napoli“, commentano sulla foto che sintetizza l’ultimo episodio.

L’ufficializzazione di Provaci Ancora Prof stagione 8 ancora non è stata annunciata, ma di sicuro le premesse e i dati di questa settima lasciano ben sperare: il pubblico ha gradito, lo share è stato sempre crescente, perché non continuare a raccontare una storia che ha dimostrato di farsi apprezzare dagli spettatori italiani? Che, tra l’altro, danno per scontato che la fiction continuerà:

Il pubblico diviso tra chi aspetta l’ottava e chi non la vuole:

“Il finale è stato bello ma troppo veloce, quasi, quasi non ce ne siamo accorti. Ora aspettiamo il matrimonio che suggella definitivamente l’amore tra il Commissario e la Professoressa.” Non tutti, però, sembrano apprezzare fino in fondo questa possibilità: “Un finale che lascia il dolce in bocca!! Bravissimi, adorabili. Ora non so se sperare un’altra stagione, non vorrei che si rovinasse questo momento magico.”

E voi da che parte state?