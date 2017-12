1 CONDIVISI Condividi Tweet

Di pari passo con l’evoluzione delle nuove estetiche cinematografiche, anche il piccolo schermo da un po’ di anni a questa parte non è più lo stesso: lo dimostra la narrazione assolutamente insolita della pubblicità Bauli di Paolo Genovese, intitolata ‘2sorelle’.

La pubblicità Bauli di Paolo Genovese è un mini film che narra la realtà dietro ‘la facciata’ di una famiglia felice a Natale

Il progetto del regista di Perfetti sconosciuti e del recente The Place è un vero e proprio film in miniatura. Attraverso pochi sguardi, una musica (la solita di ‘A Natale Puoi’) e una serie di flashback, gli spettatori del piccolo schermo assistono ad una storia familiare fatta di piccoli dispetti e ingiustizie tra sorelle: una dal carattere più irriverente e predominante, l’altra più remissiva.

Gli episodi si rincorrono fino al Natale presente, in cui l’ennesima ‘prepotenza’ viene punita con uno schiaffo.

Non c’è che dire, la pubblicità Bauli di Paolo Genovese non vuole portare in scena una cena tradizionale né un’atmosfera di festa perfetta, patinata. “A me non piace – scrive qualcuno sui social network – La scena dello schiaffo per una fetta di pandoro la trovo esagerata e induce alla violenza non dando un bell’esempio.”

Un’altra critica gli fa eco: “È veramente orribile vedere uno spot pubblicitario, che fa vedere uno schiaffo dato a una sorella, ambito famigliare. In cui il Natale solitamente parla d’amore. Violenza gratuita, fatta vedere così, come se tutto fosse una cosa scontata. Complimenti! Nell’insegnamento d’amore da portare in TV. Bambini che ora si schiaffeggeranno per poter avere un pezzo di panettone. Vergogna!”

La Bauli risponde alle accuse

La risposta della celebre azienda dolciaria – sostenuta da una maggioranza a cui, invece, lo spot è piaciuto moltissimo e lo ha trovato emozionate, ha risposto: “Lo schiaffo è una scelta narrativa che ci ha permesso di simboleggiare la frattura tra le protagoniste della nostra storia. Non è assolutamente nelle nostre intenzioni giustificare o promuovere alcun tipo di violenza.” aggiungendo, successivamente, di andare ad ascoltare il commento di Paolo Genovese in persona sul sito http://2sorelle.bauli.it. E voi cosa ne pensate?