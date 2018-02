Anticipazioni puntata 11 di Don Matteo: arriva Andrea Damante

106 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo avevamo annunciato quest’estate, ed ora arriva nella puntata 11 di Don Matteo: direttamente dal date show di Maria De Filippi, ecco spuntare nel cast delle celebre fiction anche Andrea Damante.

Anticipazioni puntata 11 di Don Matteo: trama, cast e guest star

In una nuova stagione che, tra i vari nomi, ha potuto contare anche su volti amati come Carlo Conti e Romina Carrisi, arrivano i nuovi episodi di giovedì 22 maggio. Ed ecco qualche succulenta anticipazione.

L’appuntamento, come ogni settimana, è alle 21.20 su Raiuno, la location è Spoleto e le storie intricate che il mitico detective in bicicletta dovrà risolvere sono due. La prima s’intitola “Ancora bambina” e vedrà come protagonista la 13enne Francesca, ballerina prodigio ambiziosa in modo quasi preoccupante.

Contemporaneamente, Cecchini (Nino Frassica), insieme al pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) fanno un errore apparentemente insignificante: sbagliano a consegnare un monile di Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e lo recapitano ad una signora, che finirà per scambiarli per il suo defunto marito e il suo vecchio cameriere.

Ecco chi interpreterà l’ex fidanzato di Giulia De Lellis in Don Matteo: anticipazioni del secondo episodio della serata

Il ciondolo in questione, tuttavia, è un oggetto particolarmente caro al capitano, che lo ha ricevuto dal suo ex fidanzato Giovanni (Caccamo). Infine, di risveglio dal come, Alice vuole organizzare un party scatenato per Seba (Federico Russo), e chiederà proprio a Sofia (Maria Sole Polillo) di aiutarla…

Dopo la puntata 11 di Don Matteo arriva Andrea Damante: nell’episodio intitolato “Scegli me”, l’ex fidanzato della De Lellis interpreterà un concorrente di un reality show in vena di ‘flirt’ con la Olivieri, che lavora sotto copertura per far luce su un isterioso omicidio.

Nel frattempo, il mitico Pippo, in canonica, vive un momento di crisi e riflette: è il momento di lasciare tutto e inseguire il sogno della sua vita? Lo scopriremo stasera.