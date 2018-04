Puntata speciale di Scherzi a Parte con Francesco Pannofino

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera andrà in onda una puntata speciale di Scherzi a Parte. Lo storico format Mediaset compie 26 anni e quale modo migliore per festeggiarlo se non con una compilation degli scherzi più esilaranti? Inoltre, a fare gli onori di casa sarà Francesco Pannofino, già voce narrante di Emigratis e, per questa volta, anche di Scherzi a Parte.

Puntata speciale di Scherzi a Parte: lo show compie 26 anni

L’ultima edizione del programma è andata in onda nel 2015 condotta da Paolo Bonolis, degno intrattenitore di un pubblico che ha voglia di divertirsi con qualche scherzo innocente. L’ironia, comunque, non manca nemmeno a Pannofino e siamo sicuri che stasera il protagonista di La Banda dei Tre saprà raccontare al meglio la storia dello show.

Scherzi a Parte è andato in onda per la prima volta nel 1992 e fu ideato da Fatma Ruffini e Salvatore De Pasquale. Il primo scherzo ad andare in onda fu quello a Giorgio Faletti: il poverino credeva di prendere un semplice taxi per recarsi al lavoro, ma non sapeva che l’aspettava una corsa infernale in un’auto guidata da uno stuntman. Questo programma è una pietra miliare della televisione italiana ed è andato avanti per ben tredici edizioni. Gli scherzi andati in onda sono numerosissimi e tutti a discapito di star della tv, politici, sportivi e vip di ogni categoria. Tra questi ricordiamo Claudio Amendola, Iva Zanicchi, Mara Venier, Laura Pausini, Gianluca Pagliuca, Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis.

Scontro tra titani in tv: stasera in onda anche La Corrida

Serata di nostalgia questa di venerdì 13. Scherzi a Parte non sarà l’unico show vintage ad andare in onda: ricomincia, infatti, La Corrida su Rai 1 condotta da Carlo Conti. Anche questo programma è un ritorno al passato e la scelta sarà ardua. Solo domani scopriremo se la battaglia dello share l’avrà vinta Rai o Mediaset.