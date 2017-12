984 CONDIVISI Condividi Tweet

Le puntate 7 e 8 di Scomparsa, andate in onda lunedì 11 dicembre 2017, hanno stabilito un autentico record d’ascolti. La fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno cresce ancora e supera i 6,8 milioni di spettatori. Lo share va addirittura oltre il 27%. Un vero e proprio primato stagionale.

Umiliata la concorrenza. La prima tv free di Mission: Impossible – Rogue Nation si ferma al 10.8% (2.283.000 spettatori), mentre è molto staccato al terzo gradino del podio La banda dei Babbi Natale. Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, andato in onda su Italia 1, ha raccolto 1.844.000 spettatori, con il 7,30% di share.

Per l’appuntamento dell’11 dicembre, gli sceneggiatori Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli hanno accentuato gli elementi dark della serie. Il vicequestore Nemi, accompagnato da Nora, ha infatti “scoperto” la villa di proprietà dell’ambasciata di Saint Patrick, dove forse si trovavano Camilla e Sonia la notte della scomparsa.

L’elegante residenza nasconde una torbida realtà, a base di festini a dir poco ambigui. Un intreccio sempre più appassionante e intrigante per gli spettatori, visto che i sospettati sono molti ma si stanno assottigliando. Camilla ovviamente non è morta, ma ci sono ancora tanti misteri da scoprire.

Record per le puntate 7 e 8 di Scomparsa: cosa accadrà?

Le recenti dichiarazioni di Vanessa Incontrada su Scomparsa e sull’esperienza di interpretare un personaggio come il suo erano state abbastanza chiare in merito. Negli episodi 9 e 10, in onda il 18 dicembre 2017, sarà una preziosa testimonianza a riaccendere la speranza nel cuore di Nora.

Giovanni, invece, raggiungerà il bosco del Conero, nel punto esatto in cui i testimoni dicono di aver visto un SUV dal quale è stata scaraventata a terra una ragazza. Intanto, i tecnici della polizia riescono a scoprire a chi era indirizzata l’ultima telefonata fatta da Camilla la sera della scomparsa: il nome che viene fuori lascerà Giovanni incredulo e sconvolto. Le puntate 7 e 8 sono disponibili su RaiPlay.