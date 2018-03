1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Pupo ricorda Frizzi nelle ore successive alla scomparsa del conduttore, morto a Roma a 60 anni per una emorragia cerebrale. Ma lo fa in un modo diverso dagli altri, innescando una forte polemica via social. Il cantante, amico di Fabrizio e collega nelle conduzioni televisive Rai da Reazione a catena ad Affari tuoi, ha puntato il dito contro chi aveva cercato di ostacolare la carriera del conduttore. I momenti più difficili della vita professionale di Frizzi furono infatti due.

Pupo ricorda Frizzi (con polemica)

Il primo fu nel 2000, quando l’allora direttore generale Pier Luigi Celli disse che si vergognava di alcuni programmi Rai, tra cui Per tutta la vita condotto da Frizzi. Il secondo nel 2002, quando Fabrizio Del Noce, alla guida di Rai 1, bollò come noiosa l’edizione di Miss Italia firmata Frizzi. Fu in quel momento che il presentatore decise di migrare a Mediaset, salvo poi torna indietro e ricominciare da Rai 2 e Rai 3.

Enzo Ghinazzi non dimentica quei momenti. Anche perché ne ha vissuti di simili sulla sua pelle. “Soltanto due anni fa, eravamo insieme qua, alle cascate del Niagara”, ha scritto nel suo ricordo sulla sua pagina ufficiale Twitter. “Abbiamo condiviso momenti professionali meravigliosi ed altri, privati, in cui mi raccontavi le tue sofferenze e le angosce che gli ipocriti che oggi ti rimpiangono, ti avevano causato. Non ho parole fratello”.

Frizzi: malattia e morte, Pupo lo celebra così

Pupo ha poi rincarato la dose. “Certa dirigenza Rai, che se ne frega dei rapporti umani, è cinica, ti sta vicino solo quando gli servi perché hai successo. In Rai ci sono persone che hanno fatto dannare Fabrizio, che soffriva per le ingiustizie subite, pativa le ritorsioni, doveva ingoiare rospi. E io penso anche che certe angosce influiscano anche sulla salute”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Non ho problemi a dire che in Rai c’è gente che si dovrebbe vergognare, e non mi riferisco ai colleghi”.

Enzo e Fabrizio erano molto legati e anche sul piano professionale avevano passato diverse avventure insieme. Spesso sono stati protagonisti delle conduzioni nel raccontare le “Partite del cuore”. Nel 2014, con l’amica comune Antonella Clerici, avevano condiviso l’esperienza di Ti lascio una canzone. Nella giornata in cui si apre la camera ardente (colleghi, amici e tantissime persone comuni sono andate a rendergli omaggio) e risuonano come un macigno le parole di Massimo Giletti, il post di Pupo va contro ogni retorica.

