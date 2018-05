41 CONDIVISI Condividi Tweet

“Una performance incredibile per la popstar di Ponticino”, si sente commentare mentre Pupo si droga davanti alle telecamere. Alla regia ci sono Le Iene, davanti all’obiettivo il cantante, momentaneamente inviato in California per realizzare un servizio sulla liberalizzazione della marijuana (e degli effetti dell’applicazione di questa legge).

Le conseguenze dell’assunzione di tali sostanze sul corpo e sulla mente dell’artista 62enne, tuttavia, sono stati imprevedibili, ed il servizio è andato ben oltre le intenzoni iniziali.

Pupo si droga a Le Iene e si sente male: il servizio sulla legalizzazione della marijuana in California

È con grande apprensione e solennità che Enzo Ghinazzi si affida al suo ‘pusher’ legale a Los Angeles, preparandosi ad aspirare da una pipa ad acqua (il bong) un piccolo quantitativo di cannabis davanti alle telecamere italiane. Nello stato americano, infatti, il consumo e la vendita della marijuana a scopo ludico sono stati diventati ufficialmente legali.

Dietro il video in cui Pupo si droga c’è l’intenzone, da parte degli autori de Le Iene, di dare il via ad un reportage dove si mette in luca cosa è successo prima e dopo l’entrata di questo nuovo provvedimento legale – compreso anche l’effetto assolutamente distruttivo che la sostanza – assunta anche tramite gelati alla cannabis – ha sul cantante.

Lo sfogo finale del cantante:

Questo è il video che mostra il servizio, che si conclude con uno sfogo di Pupo: “Ho visto scene colorate, mai viste prima. Il mio corpo era staccato, ad un certo punto la massa della mia energia, la mia anima, vedeva le persone dall’alto. Ad un certo punto ho avvertito una grande depressione, ho rischiato di morire, volevo solo tornare in Italia.”

La sua conclusione è che si tratta di un mondo ‘borderline’, e che di fronte alla prospettiva di continuare il suo reportage come inviato de Le Iene al momento dovrebbe pensarci un po’.