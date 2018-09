0 CONDIVISI Condividi Tweet

‘Nuovo paese. Nuovo cartello. Nuovo impero.’: finalmente sappiamo quando esce Narcos 4, Netflix ha deciso di annunciarlo regalando a tutti gli spettatori un teaser che comincia a far venire l’acquolina in bocca.

Dopo l’attentissima ricostruzione della carriera criminale di Pablo Escobar e il percorso sulle tracce del cartel de Calì, è tempo di sbarcare in Messico. Il cast della celebre serie si prepara ad una nuova stagione, ecco le primissime immagini ufficiali:

Quando esce Narcos 4? Netflix lo annuncia e pubblica il primo teaser ufficiale della nuova stagione: ecco chi sono i nuovi personaggi che vedete in video

Due nuovi personaggi (Kiki Camarena e Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretati rispettivamente da Michael Peña e Diego Luna) e il cartello del Guadalajara. La DEA stavolta si troverà faccia a faccia con i pericolosissimi narcos messicani: un nuovo nemico ed una nuova sfida per una squadra di agenti che potrebbe vedere volti assolutamente nuovi.

Ecco un po’ di nomi nuovi che, insieme a Peña e Luna, vedremo su Netflix: Alejandro Edda (Fear the Walking Dead) nei panni di Joaquin “Chapo” Guzman, Clark Freeman (We Go On)come Ed Heath, Aaron Staton (Mad Men) come Butch Sears, Alyssa Diaz (Ray Donovan, The Rookie) nel ruolo di Mika Camarena, Gerardo Taracena (Apocalypto) nelle vesti di Pablo Acosta, una vecchia conosccenza (José María Yazpik, di nuovo nella parte di Amado Carrillo Fuentes)e molti, molti altri.

La data di uscita della nuova stagione di Narcos, la quarta dopo gli episodio dedicati al cartello di Calì

Mentre aspettiamo di capire come si evolveranno le vicende della DEA e del cartello messicano (una storia che, come si intuisce già dalla lista dei personaggi, si andrà ad allacciare a quella del Chapo, un altro famosissimo esponente del narcotraffico di quegli anni) possiamo almeno consolarci sapendo che una certezza c’è: sappiamo quando esce Narcos 4.

La troveremo dal 16 novembre su Netflix!