18 CONDIVISI Condividi Tweet

In questi giorni che precedono l’arrivo dell’estate sono in tanti a domandarsi quando finiscono L’Eredità e Caduta libera. Ma non solo. Sono molti i programmi di Rai 1 e Canale 5 che andranno in ferie per la chiusura estiva. Ecco una guida per orientarsi in questa stagione televisiva ormai al termine. Cominciamo dalla fascia preserale. È qui che si è giocata la grande sfida tra le due ammiraglie a colpi di game show.

L’ultima puntata di L’eredità andrà in onda domenica 4 giugno. Al netto di clamorose gaffe, il bilancio per il quiz più longevo nella storia della tv italiana è positivo. Fabrizio Frizzi è una garanzia e ottiene sempre ottimi ascolti. Come il suo omologo Gerry Scotti su Canale 5, che però ha prolungato il rompete le righe. L’ultima puntata di Caduta libera è infatti prevista per domenica 16 luglio.

Quando finiscono L’Eredità e Caduta Libera e… gli altri

In Access Prime Time, il ritorno trionfale di Amadeus con Soliti ignoti durerà fino a sabato 3 giugno, poi saranno meritate vacanze. Striscia la notizia, invece, andrà con l’ultima puntata sabato 10 giugno. In casa Rai, il primo programma ad andare al mare è quello condotto da Monica Leofreddi. Torto o Ragione chiude (definitivamente?) giovedì 1° giugno. Invece su Canale 5, l’arrivederci di Forum è ancora da stabilire.

In daytime mattutino e pomeridiano, UnoMattina, Storie vere e La vita in diretta chiudono venerdì 9 giugno. Stessa data anche per Tempo & Denaro. La prova del cuoco anticipa addirittura di una settimana e va in ferie con la festività del 2 giugno. Infine, prolunga fino al 28 giugno Bruno Vespa e il suo Porta a porta. In zona Mediaset, Mattino Cinque arriverà fino a venerdì 9 giugno, Pomeriggio Cinque fino al 16. La chiusura più anticipata è quella di Maria De Filippi: l’ultima puntata di Uomini e Donne è fissata mercoledì 31 maggio.