Quando inizia Amici 2017? Ecco tutte le anticipazioni della nuova edizione

Numerose novità quest’anno per Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 riserva numerose sorprese per gli spettatori da casa, in primis l’introduzione dei preparatori, artisti che aiuteranno i ragazzi della scuola nel loro percorso formativo. Aria di novità anche per quanto riguarda giudici e giurati che non saranno più gli stessi degli anni precedenti. Ma quando inizia Amici 2017?

Quando inizia Amici 2017: gli appuntamenti da non perdere

Lunedì 30 ottobre sono cominciati i casting per decidere chi avrà accesso alla scuola più ambita d’Italia. Amici Casting andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 13.50 e in replica alle 17.55 su Real Time. L’appuntamento del day time sarà condotto, ancora una volta, da Marcello Sacchetta e Stefano De Martino. È recente, inoltre, la notizia che sarà quest’ultimo l’inviato all’Isola dei Famosi 2018: una nuova avventura per il ballerino napoletano.

Amici 17 partirà ufficialmente sabato 18 novembre su Canale 5 e, come per il serale che comincerà a marzo, sarà in diretta e non registrato. In molti lasceranno la cattedra per far posto ad altri: Fabrizio Moro, Emmanuel Lo, Kledi Kadiu e Alex Braga non faranno più parte del corpo docenti. A prendere il loro posto ci saranno Paola Turci, Giusy Ferreri e il coreografo Bill Goodson.

Emma e Elisa non saranno più coach e si fa spazio ai preparatori

Come anticipato in precedenza, è stata introdotta la presenza dei preparatori il cui scopo è quello di aiutare i ragazzi nel loro percorso artistico. Per l’occasione sono stati scelti Giovanni Caccamo, Annalisa Scarrone e Michele Bravi. Per i nostalgici, invece, c’è una triste notizia: Emma ed Elisa non saranno più coach del serale, mentre tra i giudici è stata riconfermata solo Ambra Angiolini. Via, quindi, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Chi li sostituirà è ancora un segreto, quel che è certo è che la De Filippi sta prendendo in considerazione nomi di importanti artisti della scena italiana.