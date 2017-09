1 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando inizierà La Porta Rossa 2? Sappiamo, grazie all’ annuncio di Lino Guanciale in tempi non sospetti, che la fiction Rai era destinata a tornare con nuovi episodi. La saga di Cagliostro non si è ancora conclusa, e pare che l’attore di Avezzano e la sua co-protagonista, Gabriella Pession, dovranno preparasi ad una nuova dose di mistero.

Purtroppo, però, questo non avverrà così presto come si sperava.

Ecco quando inzierà La Porta Rossa 2 : annunciato l’inizio delle riprese

Per chi ha seguito la prima stagione, scritta dal celebre Carlo Lucarelli, non starà più nella pelle sapendo che ci sono altre linee narrative a cui poter assistere. La data che è stata preannunciata, però, non lascia ben sperare: si parla, infatti, di un semplice inizio delle riprese nella primavera del 2018!

Ancora non si sa quanti episodi verranno girati, ma di sicuro quando inizierà La Porta Rossa 2 potremmo già star parlando di palinsesti 2018-2019. Insomma, al momento potete accontentarvi di scoprire la stranissima mania di Lino Guanciale e il suo futuro in tv, tra nuovi e vecchi titoli del piccolo schermo, come ad esempio “Non dirlo al mio capo”.

Cagliostro, invece, dovrà aspettare ancora. La Rai però non perde tempo: l’11 settembre si inizia con la seconda stagione della fiction Il paradiso delle signore con Giuseppe Zeno (che dal 13 novembre sarà anche nella fiction “Scomparsa”, con Vanessa Incontrada), Giusy Buscemi, Alessandro Tersigni e Claudia Vismara.

Ecco come ingannare l’attesa per la season 2 della serie con Lino Guanciale

Sul fronte Mediaset, invece, vedremo L’isola di Pietro con Gianni Morandi (leggi qui la dichiarazione del cantante sul suo ruolo di pediatra, di cui è stato felicissimo) e anche Squadra Mobile – Operazione mafia capitale 2 con Giorgio Tirabassi (protagonista anche della miniserie “L’Aquila grandi speranze”) e Daniele Liotti , insieme a Nicole Grimaudo, nella fiction Immaturi – La serie.